Faire du mieux-être une priorité : Walmart Canada s’associe à Thrive Global d’Arianna Huffington

Madame Huffington s'est récemment jointe à Nabeela Ixtabalan, vice-présidente directrice, ressources humaines et affaires de la Compagnie chez Walmart Canada, pour présenter l'expérience du cheminement vers le mieux-être Thrive à l'équipe de la haute direction de Walmart Canada. Le cheminement vers le mieux-être Thrive propose des outils permettant aux dirigeants et aux associés de l'ensemble de l'organisation de prendre les devants, de diriger avec l'intelligence émotionnelle et de tirer parti de la relation entre le mieux-être et la productivité qui conduit à la permission culturelle. Le cheminement vers le mieux-être Thrive offre des stratégies en amont, c'est-à-dire qu'il cible les déclencheurs de stress et les résout avant qu'ils deviennent symptomatiques, afin d'aider les leaders à donner l'exemple et de favoriser les pratiques de mieux-être qui ont un impact culturel à long terme.

« La pandémie a mis en lumière la crise de santé mentale. Elle est réelle et Walmart prend les choses au sérieux. Notre objectif est de faire évoluer le récit et l'expérience du mieux-être au travail et de contribuer à un mouvement sociétal qui modifie les attentes et les normes pour tous », déclare Nabeela Ixtabalan. « Alors que nous poursuivons notre cheminement vers le mieux-être, il est essentiel de fournir à nos associés les meilleures ressources et les plateformes les plus engageantes. Ensemble, nous pouvons faire avancer les choses. »

« Cette pandémie représente une occasion jamais vue pour redéfinir notre façon de travailler. Chez Thrive Global, nous avons réagi en enrichissant et en élargissant notre plateforme technologique de changement de comportement visant à aider les gens à réduire leur stress et à bâtir une résilience mentale, et ce, pour des centaines de milliers de personnes dans le monde », nous dit Arianna Huffington, fondatrice et directrice générale de Thrive Global. « Nous sommes ravis de nous associer aux dirigeants visionnaires de Walmart Canada qui ont pris conscience qu'il faut plus que jamais mettre la priorité sur la santé mentale et le mieux-être de leurs associés. Ceux-ci ont été au front et ont fourni cette année une bouée de sauvetage essentielle à leurs collectivités. »

De plus, Thrive lancera l'application Thrive ZP pour les associés de Walmart Canada afin de les inspirer à faire de meilleurs choix et de les inviter à relever le défi Thrive ZP. Ce défi rassemble les participants dans une communauté où ils peuvent partager leurs histoires, se soutenir les uns les autres et célébrer leurs succès. Il prévoit également des incitatifs pour encourager les participants à adopter des habitudes plus saines et durables. Le défi permet aux associés d'améliorer leur vie dans les domaines de l'activité physique, de l'alimentation, de la famille, des finances, du sommeil et de la gratitude en offrant une approche véritablement humaine du changement de comportement.

S'appuyant sur l'énorme succès aux États-Unis, ce lancement marque la première expansion internationale de Thrive ZP. L'initiative porte sur les petits défis quotidiens, plutôt que sur les grands résultats à long terme et est fondée sur la conviction que chaque individu a le pouvoir de transformer sa vie grâce à de meilleurs choix à petite échelle et à l'inspiration de ses pairs. L'application Thrive ZP est actuellement offerte en anglais et sera traduite en français afin de la rendre accessible à tous les associés de Walmart Canada et d'inviter le plus de gens possible à prendre part à ce cheminement du changement de comportement.

À propos de Walmart Canada

Nous exploitons un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale, qui servent plus de 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par 900 000 clients quotidiennement. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes au Canada. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 400 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca et sur les pages Facebook, Twitter et Instagram de Walmart.

À propos de Thrive Global

Thrive Global est une entreprise chef de file dans le domaine des technologies du changement de comportement. Elle aide les particuliers, les entreprises et les collectivités à améliorer leur mieux-être et leur rendement par le biais de sa plateforme de changement de comportement, de récits et de services aux entreprises. Thrive a été fondée par Arianna Huffington et lancée en 2016 avec pour mission de changer nos façons de travailler et de vivre en mettant fin à l'illusion collective que l'épuisement professionnel est le prix à payer pour réussir. Thrive offre aux entreprises et aux particuliers des solutions scientifiques durables pour améliorer à la fois le mieux-être mental et physique, le rendement, les objectifs et les relations avec la technologie. Elle a pour engagement d'accélérer ce changement de culture partout dans le monde. Thrive Global a établi son siège social à New York et a des bureaux à San Francisco, Athènes, Melbourne et Bucarest. Pour plus de renseignements, visitezwww.thriveglobal.com.

