Faire des promesses électorales une réalité : Cœur + AVC se prépare à collaborer avec le nouveau gouvernement sur l'assurance-médicaments, le vapotage et la nutrition

OTTAWA, le 22 oct. 2019 /CNW/ - Cœur + AVC souhaite la bienvenue au gouvernement nouvellement élu du Canada et se réjouit à l'idée de collaborer avec les parlementaires pour améliorer la santé du cœur et du cerveau des Canadiens.

« Nous avons hâte de collaborer avec le nouveau gouvernement et tous les parlementaires sur des questions de santé cruciales comme la création d'un programme national d'assurance-médicaments, la restriction de la commercialisation d'aliments et de boissons auprès des enfants, un programme national de nutrition dans les écoles et la protection des jeunes contre le vapotage », a déclaré Yves Savoie, chef de la direction de Cœur + AVC.

Selon un sondage mené par Cœur + AVC en période électorale, des membres des partis politiques appuient des mesures sur ces questions.

Nous pouvons prévenir jusqu'à 80 % des maladies cardiovasculaires prématurées grâce à une alimentation et à une diète saines, à l'activité physique et à une vie sans tabac. Les maladies cardiaques et les AVC sont les principales causes de décès au Canada.

