MONTRÉAL, le 25 mai 2023 /CNW/ - La première édition du Festival des solutions climatiques - Québec a accueilli plus de 800 participants et réuni des innovateurs, des investisseurs, des chercheurs, des entreprises en démarrage, des entrepreneurs en technologies propres de premier plan et des médias.

Le point culminant de cet événement a été le dévoilement des gagnants des Prix Solutions climatiques - Québec de 2023 : Volet recherche de pointe, Volet Entreprise en démarrage, Prix de l'innovation des étudiants entrepreneurs du Québec et Prix du public.

De gauche à droite : Jeff Hart (Organisation des Prix Solutions climatiques), Philip Raphals et Charles Kiyanda (Premier prix, Volet recherche de pointe), Soodeh Abedini (Second prix, Volet recherche de pointe), Samson Bowen-Bronet (Prix du public), Yee Wei Foong (Prix de l’innovation des étudiants entrepreneurs du Québec), Galith Levy (Organisation des Prix Solutions climatiques), Patrick Gagné (Cycle Momentum). - Crédit photo : Jason Trott (Groupe CNW/Prix Solutions climatiques)

Les cinq projets gagnants ont été annoncés au terme d'un processus d'évaluation rigoureux ayant permis de passer en revue 200 candidatures et de sélectionner les 25 finalistes. Les prix, d'une valeur totale de 300 000 dollars, ont été attribués à des projets dont les retombées sur le climat sont tangibles et pouvant être mis en œuvre rapidement.

Gagnants du prix du Volet recherche de pointe :

Avec le soutien de FNJ Canada, deux lauréats se partageront une bourse d'une valeur totale de 100 000 dollars. Les projets gagnants ont été choisis parmi ceux proposés par des institutions de recherche québécoises, notamment des universités, des organismes à but non lucratif tels que des hôpitaux et des centres de recherche et développement, des organisations caritatives environnementales et des incubateurs d'entreprises à but non lucratif.

Un jury indépendant a évalué ces projets à partir de critères tels que leur impact sur l'environnement, leur caractère innovant, leur potentiel de déploiement et leur rapport coût-efficacité.

Premier prix : (60 000 $)

Philip Raphals et Charles Kiyanda, NovoPower International

Projet : L'énergie de la chaleur perdue : intégrer les centres de données et les électrolyseurs d'hydrogène vert dans l'économie circulaire.

Second prix : (40 000 $)

Soodeh Abedini, Université Concordia

Projet : Un système électrochimique abordable pour convertir simultanément le CO2 et le CH4 en énergie verte stockable.

Gagnant du prix du Volet Entreprise en démarrage :

Le gagnant du Volet Entreprise en démarrage, organisé par Cycle Momentum, a été choisi parmi dix finalistes dont les concepts reposaient sur des approches novatrices ayant recours aux technologies propres pour faire face à des problèmes existants ou émergents liés aux changements climatiques.

Gagnant : (100 000 $)

Jennifer Côté, Opalia

Projet : Une production laitière sans vaches grâce à une technologie innovante qui en reproduit la fonctionnalité, le goût et le contenu nutritionnel sans la production de méthane et l'utilisation intensive des animaux.

Gagnant du Prix de l'innovation des étudiants entrepreneurs du Québec :

En partenariat avec Mitacs, ce prix de 90 000 $ encourage les étudiants entrepreneurs de tout le Québec à faire preuve de créativité et d'innovation dans la recherche de solutions à la crise climatique. Le prix sera remis en plusieurs versements sur une période de deux ans afin de soutenir les travaux du gagnant dans ce domaine.

Gagnant : (90 000 $)

Yee Wei Foong, Université McGill / Quantus

Projet : Des batteries décarbonées avec des électrodes sans métal pour une alternative durable aux batteries au lithium.

Prix du public :

Le prix de 10 000 $ a été remis au gagnant choisi par les participants du Festival dans le cadre d'un exposé présenté par les finalistes du Volet Entreprise en démarrage.

Gagnant : (10 000 $)

Samson Bowen-Bronet, Altiro Energy

Projet : Stockage d'énergie à grande échelle qui introduit plus d'énergie renouvelable dans le réseau et élimine les coupures de courant en utilisant un carburant propre à base de fer.

Festival des solutions climatiques - Québec

Plus de trois douzaines d'intervenants et de conférenciers vedettes ont présenté leurs idées et leurs pistes de réflexion aux plus de 800 participants du Festival. Leurs interventions ont porté sur le recours à la technologie dans la lutte contre les changements climatiques, qui doit commencer depuis nos foyers.

Pendant deux jours, l'événement a rassemblé des centaines d'innovateurs, d'investisseurs, d'universitaires, d'entrepreneurs et de sommités nationales et internationales dans le cadre d'un échange unique d'idées visant à stimuler l'activité et l'action dans le domaine du développement des technologies propres.

« Le succès du Festival, une première au Québec et au Canada, a démontré le large consensus qui existe au sein des communautés d'investisseurs, de chercheurs et d'entrepreneurs en démarragepour faire face à la crise climatique », a déclaré Galith Levy, directrice générale, Prix Solutions climatiques. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de réunir à nouveau toutes ces parties prenantes l'année prochaine et de mettre à profit nos compétences et nos ressources afin de faire face à l'enjeu le plus important de notre époque. »

Les organisateurs du Festival remercient les partenaires qui ont rendu possible cet événement, notamment FNJ Canada, le Gouvernement du Québec, la Banque Nationale du Canada, Cycle Momentum, Esplanade Québec, 2 degrés, Mitacs, Innovobot, et de nombreux autres partenaires. Nous remercions tout particulièrement La Presse, notre partenaire média.

« Nous sommes convaincus que la première édition du Festival des solutions climatiques du Québec a joué un rôle de catalyseur et aura permis de faire émerger des solutions novatrices qui se traduiront par des projets concrets », a déclaré Patrick Gagné, président et chef de la direction, Cycle Momentum. « Forts de ce succès, nous appuyons l'organisation du Prix Solutions climatiques dans son ambition de faire de Montréal une capitale mondiale des technologies climatiques. »

À propos du Prix des Solutions climatiques

Plus de 2 millions de dollars ont été décernés à l'échelle internationale en 2022 afin d'inspirer des solutions révolutionnaires pour combattre la crise climatique. Lors de sa première édition, le Prix des Solutions climatiques - Québec a remis une somme de 300 000 $ en prix et en investissements à des innovateurs québécois. L'organisation vise à offrir non seulement des prix, mais une plateforme où les principaux acteurs de l'écosystème se réunissent pour propulser les innovations à fort potentiel d'impact.

