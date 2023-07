Le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété MD est un moyen pour les clientes et les clients de MD de devenir propriétaires.

OTTAWA, ON, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Gestion MD limitée vient de lancer le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété MD (CELIAPP MD), un compte de placement qui allie le traitement fiscal avantageux et certaines caractéristiques du régime enregistré d'épargne-retraite (REER) et du compte d'épargne libre d'impôt (CELI).

Offert aux titulaires d'un compte MD PlusMC, le CELIAPP MD comporte de nombreux avantages. Les médecins du Canada et leur famille pourront :

combiner le CELIAPP MD et le régime d'accession à la propriété (retrait du REER) pour augmenter leur mise de fonds;

transférer les fonds du CELIAPP MD en franchise d'impôt à un REER si l'argent n'est pas utilisé pour l'achat d'une propriété dans les 15 ans suivant l'ouverture du compte;

aider des membres de la famille ou des proches à épargner pour une première maison grâce au transfert intergénérationnel de patrimoine.

« En raison de leurs longues études, les médecins amorcent leur carrière plus tard que la moyenne de la population canadienne. Le CELIAPP MD les aidera à se constituer rapidement une mise de fonds, explique Pamela Allen, cheffe de la direction de Gestion financière MD. Il s'agit d'un outil précieux de planification financière globale à présenter à notre clientèle. Voilà la valeur ajoutée que nous apportons aux médecins et à leur famille : nous les aidons à comprendre leurs options et leur proposons des solutions adaptées à leurs besoins. »

Pour en savoir plus sur le CELIAPP MD, communiquez avec le Service à la clientèle de MD au 1 800 267-2332 ou rendez-vous au md.ca.

Au sujet du groupe de sociétés Gestion financière MD inc.

Forte de plus de 50 ans d'expérience au service des médecins, Gestion financière MD inc. (MD) a pour but d'offrir la tranquillité d'esprit financière aux médecins du Canada et aux membres de leur famille pour qu'ils puissent profiter de ce qui compte vraiment pour eux et réaliser leurs objectifs personnels et professionnels. En date du 24 mai 2023, MD comptait plus de 53,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Gestion MD limitée, la plus ancienne société du groupe MD, a été fondée en 1969. Gestion financière MD inc. est propriétaire à part entière de Gestion MD limitée. Gestion financière MD offre des produits et services financiers, la famille de fonds MD et des services-conseils en placement par l'entremise du groupe de sociétés MD. Pour obtenir une liste détaillée de ces sociétés, rendez-vous à md.ca.

SOURCE Gestion financière MD Inc.

