Faire affaire ensemble, Ray Junior Courtemanche dit c'est aussi redonner à sa communauté

MIRABEL, QC, le 5 avril 2024 /CNW/ - Lors du gala de la 26e édition du Défi OseEntreprendre du volet local à Mirabel, qui s'est tenu le 27 mars dernier, Investissement Ray Junior Inc. a été nommé lauréat dans la catégorie Faire affaires ensemble. Entreprise spécialisée dans l'investissement, la construction et le développement immobilier au Québec, elle se démarque par le fait qu'elle privilégie à tous les niveaux l'embauche de fournisseurs québécois, et ce, tant pour les matériaux de construction, la main-d'œuvre, que pour l'équipement de bureaux notamment.

Ray Junior Courtemanche, lauréat du Défi Osentreprendre dans la catégorie Faire affaires ensemble

Dans le cadre du Défi OseEntreprendre, l'homme d'affaires et propriétaire de l'entreprise Investissement Ray Junior Inc s'est vu remettre un chèque de la Ville de Mirabel au montant de 300 $ et un autre de la Famille Lagrange - Entreprise Sicola, d'un montant de 500 $.

Généreux et très engagé dans la communauté mirabelloise, M. Courtemanche annonce qu'il souhaite remettre les deux chèques au Centre d'hébergement multiservice de Mirabel et proclame qu'il a accepté d'être le président honneur. La mission est d'aider à soulager la pauvreté en établissant et en exploitant un service d'hébergement temporaire pour les jeunes adultes vivant une situation d'itinérance ou étant sans domicile fixe dans la région de Mirabel et les Basses-Laurentides.

« Je suis très heureux d'avoir remporté les honneurs dans la catégorie Faire affaire ensemble dans le Défi OseEntreprendre. Il est vrai que c'est pour moi fondamental de m'approvisionner auprès d'autres fournisseurs installés ici dans la région, dans la province. Cela dit, je considère tout aussi important de soutenir les organismes locaux qui aident les personnes de notre communauté dans le besoin. J'offre donc avec plaisir la somme de 800 $ qui m'a été remise au Centre d'hébergement multiservice de Mirabel », a soutenu M. Courtemanche.

