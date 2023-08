OTTAWA, ON, le 17 août 2023 /CNW/ - Malgré des investissements fédéraux accrus dans la santé et l'engagement ferme des dirigeants et des dirigeantes des provinces et des territoires à remettre le système de santé sur pied, un sondage mené par l'Institut Angus Reid indique que la population canadienne perd l'espoir que le système reçoive l'attention dont il a absolument besoin. Seulement un quart de la population (25 %) dit croire que des améliorations seront apportées au cours des deux prochaines années.

Le sondage, mandaté par l'Association médicale canadienne (AMC) et mené entre le 1er et le 8 août 2023, révèle que seulement 26 % des personnes répondantes considèrent que le système de santé est en excellent ou très bon état, par rapport à 48 % qui étaient du même avis lors d'un sondage mené en 2015, également par l'Institut Angus Reid.

La population canadienne pense que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux doivent accorder une plus grande priorité aux soins de santé, 82 % des personnes répondantes pressant les provinces et les territoires et 84 %, pressant le gouvernement fédéral d'agir. En plus d'une priorité accrue aux soins de santé, pas moins des deux tiers (67 %) de la population canadienne pensent qu'une meilleure évaluation du système de santé entraînera des changements positifs.

« La population canadienne est de moins en moins satisfaite du système de santé, et c'est une tendance très inquiétante », dit la Dre Kathleen Ross, présidente de l'AMC. « Nous devons tout mettre en œuvre pour rétablir la confiance envers le système de santé. En travaillant ensemble et en mesurant les progrès dans des domaines prioritaires, nous pouvons bâtir le système que la patientèle et les travailleurs et travailleuses de la santé veulent et méritent. »

Le sondage indique également que :

26 % des Canadiens et des Canadiennes qui n'ont pas de médecin de famille ont renoncé à en chercher un, et 38 % en cherchent un depuis plus d'un an;

66 % des Canadiens et des Canadiennes pensent qu'à lui seul, le financement ne permettra pas de remettre le système de santé sur pied, quoique 60 % pensent qu'un nouveau financement aiderait à y parvenir.

Le sondage révèle aussi que l'accès aux services d'urgence 24 heures sur 24, tous les jours, des temps d'attente plus courts pour les chirurgies et des listes d'attente moins longues pour consulter un médecin de famille sont parmi les principales priorités de la population canadienne.

