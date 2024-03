FADOQ : Un budget satisfaisant malgré quelques angles morts

MONTRÉAL, le 12 mars 2024 /CNW/ - Malgré un contexte budgétaire difficile, le Réseau FADOQ a été entendu.

Le budget du gouvernement du Québec a apporté une bonne nouvelle aux bénéficiaires de la rente d'invalidité. À compter du 1er janvier 2025, la réduction de la rente de retraite pour les personnes aînées de 65 ans et plus en situation d'invalidité sera abolie. Il s'agissait d'une de nos demandes de longue date puisque ces pénalités, imposées actuellement à 77 000 personnes, s'apparentaient pour nous à de la discrimination de la part de l'État.

« Le gouvernement du Québec pose le bon geste en mettant fin à ces pénalités, autant pour les personnes qui les subissent actuellement que pour les futurs bénéficiaires », a déclaré Gisèle Tassé-Goodman, présidente du Réseau FADOQ.

La plus grande organisation de personnes de 50 ans et plus au Québec demandait également des investissements en santé pour accroître la main-d'œuvre et pour le virage vers les soins à domicile. Ce budget répond aux attentes en ce sens puisqu'il contient 3,7 milliards $ sur cinq ans pour le réseau de la santé.

Les investissements seront destinés à la main-d'œuvre, à l'ajout de lits et au rehaussement de l'efficacité de la prestation des soins, notamment avec la réduction de la paperasse. De plus, cet argent permettra l'augmentation de l'offre de soins et de services à domicile.

« Les personnes aînées souhaitent vivre à domicile le plus longtemps possible. Le Réseau FADOQ insistait sur le rehaussement des investissements en la matière puisque trop de gens sont en attente d'un premier service », a commenté Mme Tassé-Goodman.

Angles morts

Bien que le budget soit satisfaisant, le Réseau FADOQ tient à avoir des précisions sur deux points.

En premier lieu, le gouvernement a réitéré sa volonté de se retirer du Régime canadien de soins dentaires et d'obtenir une pleine compensation financière sans condition de la part du gouvernement fédéral. L'enthousiasme des personnes aînées envers ce régime de soins dentaires est évident. Il est donc nécessaire que le gouvernement du Québec envoie le signal qu'il réinvestira les sommes associées à son retrait dans des soins dentaires.

En deuxième lieu, le ministre des Finances, Éric Girard, a annoncé un examen des dépenses gouvernementales.

Le Réseau FADOQ est tout à fait conscient que le Québec fait face à une situation économique difficile et que certains postes de dépenses pourraient être révisés. Cependant, il est primordial que les personnes aînées ne fassent pas les frais de cet exercice, particulièrement celles qui sont parmi les plus vulnérables de notre société.

Autres mesures positives

Ce budget contient aussi 15 millions $ afin de renforcer les actions du Curateur public pour prévenir et détecter les abus sur les personnes faisant l'objet d'une tutelle privée d'ici 2029. Des abus ont été constatés au cours des dernières années. Le gouvernement en prend acte et déploie plus de ressources pour que le Curateur public mène à bien ses mandats.

Ce budget a permis une consolidation des investissements, notamment de l'allocation-logement et du transport adapté, des mesures essentielles pour les plus vulnérables.

Avec 550 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme de personnes aînées au Canada. Sa mission est de faire partie de la vie des personnes de 50 ans et plus en défendant leurs droits, en valorisant leur apport à la société et en les accompagnant avec une offre de services et d'activités adaptés.

