La FADOQ salue la volonté de faire de la prévention en santé un projet de société

MONTRÉAL, le 21 août 2025 /CNW/ - La FADOQ salue le virage vers la prévention afin de diminuer la pression sur le système de santé qu'entreprend le gouvernement avec sa Stratégie nationale de prévention en santé, notamment grâce à l'accent mis sur l'activité physique.

Avec ses 16 bureaux régionaux et 690 clubs locaux, la FADOQ est l'organisme par excellence pour faire bouger et socialiser les personnes aînées à l'échelle de la province.

« La FADOQ offre à des milliers de personnes au Québec des occasions de pratiquer des activités physiques, de participer à des loisirs et de se rassembler. Nous sommes donc prêts à être un partenaire de cette Stratégie nationale afin de permettre à encore plus de personnes aînées de vieillir en santé », déclare le président de la FADOQ, Yves Bouchard.

Le plan de mise en œuvre de cette Stratégie nationale de prévention en santé devra être accompagné d'un financement adéquat et ambitieux afin d'atteindre les objectifs visés.

Parmi les mesures annoncées dans la Stratégie nationale de prévention en santé, le gouvernement souhaite mettre en place des projets pilotes pour repérer les personnes à risque de développer des maladies chroniques. La FADOQ encourage cette initiative, mais insiste pour que ces personnes soient accompagnées par la suite, afin qu'elles puissent adopter de saines habitudes de vie et ainsi prévenir l'aggravation de leur état de santé.

La FADOQ est d'avis que le Québec doit devenir un leader mondial en santé, en prévention et en promotion de saines habitudes de vie, pour tous les groupes d'âge. Le vieillissement actif constitue l'une des clés pour réduire l'apparition des maladies chroniques.

Grâce à ses activités physiques et sportives, ses cours de groupe et le programme Viactive, la FADOQ contribue à améliorer la qualité de vie des personnes de 50 ans et plus et à leur assurer un bien-être physique et mental. Chaque semaine, elle fait bouger plus de 70 000 personnes partout au Québec.

Mettre fin à l'isolement

Une des causes de la sédentarité des personnes aînées est l'isolement social. Certaines vivent avec des problèmes d'audition, de vision ou de mobilité et n'ont pas les moyens de se procurer des dispositifs pour corriger la situation.

Afin de réduire l'écart de mortalité prématurée lié aux inégalités socioéconomiques, la FADOQ estime qu'il est essentiel de couvrir ou de rembourser les coûts des dispositifs médicaux essentiels pour les personnes aînées à faible revenu, tels que les prothèses auditives, les lunettes et les aides à la mobilité. Cela permettrait de diminuer les inégalités d'accès et de renforcer l'autonomie.

Avec plus de 600 000 membres, la FADOQ est le plus important organisme de personnes aînées au Canada. Sa mission est de faire partie de la vie des personnes de 50 ans et plus en défendant leurs droits, en valorisant leur apport à la société et en les accompagnant avec une offre de services et d'activités adaptés.

SOURCE La FADOQ

Source et informations : Christian Dufresne, Conseiller en communications, Réseau FADOQ, 514 975-2016, 514 252-3017, poste 3468, [email protected]