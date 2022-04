Facteurs de risque : une nouvelle saison pour la Journée mondiale de la SST

Le 28 avril est aussi la Journée internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail. « Cette journée revêt un caractère particulier pour l'IRSST, mentionne sa présidente-directrice générale, Lyne Sauvageau. Elle rappelle la portée de notre mission, l'apport des connaissances scientifiques, et notre raison d'être. Elle souligne la pertinence de bien cibler les actions à mettre en place afin d'améliorer la santé et la sécurité en milieu de travail, pour prévenir les accidents, les maladies et les décès. » Selon les plus récentes données statistiques disponibles, en 2020, la CNESST a accepté 173 réclamations pour des décès reliés au travail. Parmi ceux-ci, 57 (33 %) étaient dus à un accident du travail et 116 (67 %) à une maladie professionnelle.

Facteurs de risque : coup d'envoi de la 2e saison

Le 28 avril était la journée toute désignée pour marquer le coup d'envoi de la 2e saison de Facteurs de risque. Au total, ce sont six épisodes thématiques qui ont été produits. « Pour cette deuxième saison, nous proposons des incursions dans des univers ciblés et souvent méconnus, comme les mines, les fermes, le milieu hospitalier et une usine où il y avait un enjeu avec des fumées de soudage », précise Anne-Marie Simard, productrice déléguée chez Savoir média. « Un autre épisode nous fait découvrir les métiers d'urgence et le dernier nous fait découvrir le monde de la réadaptation. » D'autres segments complémentaires sont aussi disponibles en ligne, comme des capsules Extra et six capsules Facteurs de changement qui présentent des chercheurs et chercheuses en santé et en sécurité.

La première diffusion télé se fera le 28 avril, à 20 h, sur les ondes de Savoir média. Le même jour, tous les épisodes et toutes les capsules seront également disponibles sur la plateforme de Savoir média.

Pour en savoir davantage sur les recherches de l'IRSST, suivez-nous sur le Web, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube.

À propos de l'IRSST

Solidement implanté au Québec depuis 1980, l'IRSST est un organisme de recherche scientifique reconnu pour l'expertise de son personnel et la qualité de ses travaux. L'Institut est une corporation sans but lucratif dont le conseil d'administration est composé d'un nombre égal de représentants d'employeurs et de travailleurs. La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lui fournit la majeure partie de son financement, à même les cotisations qu'elle perçoit des employeurs. De plus, l'IRSST est reconnu depuis 1982 comme organisme de bienfaisance enregistré.

À propos de Savoir média

Entièrement gratuit et sans publicités, Savoir média est un organisme sans but lucratif dont la mission est de propulser le savoir et de nourrir les réflexions des citoyen·ne·s sur des enjeux de société. Producteur, diffuseur et agrégateur de contenu, sa plateforme web et sa chaîne télé offrent un accès unique à des productions originales qui donnent la parole à des expert·e·s québécois·e·s reconnu·e·s, en plus de proposer de grandes séries étrangères. Sa plateforme web accueille également des articles et différentes séries en balado qui viennent compléter son offre vidéo.

SOURCE Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)

Renseignements: Noémie Boucher, Adjointe au directeur, volet communications, IRSST, 514 258-4640, [email protected]