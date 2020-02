Facteurs de risque : la SST en vedette dans une série télé

MONTRÉAL, le 17 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La série Facteurs de risque, produite par Savoir média en collaboration avec l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST), sera diffusée dès le 18 février, à 19 h. Avec François-Étienne Paré à l'animation, cette série, composée de six épisodes de 27 minutes, met en lumière la contribution de la recherche pour éliminer les risques d'atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs et pour favoriser leur réadaptation.

La SST : pas plate du tout!

Comment faire une série télé qui porte sur la recherche en santé et sécurité du travail (SST) et qui demeure captivante? « Afin de dynamiser les épisodes, nous avons décidé d'y aller avec un enchaînement de diverses capsules. Oui, nous faisons des états de la recherche, mais il y a également des incursions dans le monde du travail et des témoignages. Ce n'est pas statique, tout est en mouvement. Nous avons même un humoriste, Neev, qui ajoute une touche d'humour au contenu », affirme Anne-Marie Simard, productrice déléguée et responsable du projet chez Savoir média.

Les six épisodes ont été tournés autour de six grands thèmes, soit : l'analyse de l'air, les contaminants chimiques, les risques mécaniques et physiques, le bruit, le corps au travail, et les nouveaux risques en SST amenés par la révolution 4.0. Également, six capsules intitulées Facteurs de changement sont offertes en complément et présentent six chercheurs qui œuvrent en SST et qui sont issus de diverses disciplines.

Faire briller la recherche

Pour l'IRSST, cette collaboration permet de faire rayonner la recherche en santé et en sécurité du travail, et par le fait même, les chercheurs. « Chaque jour, nous produisons de nouvelles connaissances pour le monde du travail. C'est une chance inouïe pour le Québec, les employeurs et les travailleurs québécois d'héberger le plus important centre de recherche en SST au Canada et un centre important à l'échelle internationale. L'émission Facteurs de risque, diffusée à la télévision autant qu'en mode Web, permet d'intéresser un large public à la recherche en SST et représente une courroie de transmission supplémentaire du savoir développé à l'Institut vers les travailleurs, et j'en suis très fière », mentionne Lyne Sauvageau, présidente-directrice générale de l'IRSST.

La première diffusion télé se fera le 18 février 2020, à 19 h, sur les ondes de Savoir média. Le même jour, tous les épisodes et toutes les capsules seront également disponibles sur la plateforme de Savoir média.

À propos de l'IRSST

Premier centre de recherche en SST au Canada, l'IRSST mène et finance des recherches pour éliminer les risques d'atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs et pour favoriser leur réadaptation. Solidement implanté au Québec depuis 1980, l'IRSST est un organisme de recherche scientifique reconnu pour l'expertise de son personnel et la qualité de ses travaux. L'Institut est un organisme paritaire privé, sans but lucratif, dont le conseil d'administration est composé d'un nombre égal de représentants d'employeurs et de travailleurs.

À propos de Savoir média

Savoir média est un média qui propulse le Savoir. Producteur, diffuseur et agrégateur de contenu, sa plateforme www.savoir.media met en valeur des productions originales qui donnent la parole à des experts québécois reconnus, en plus de proposer de grandes séries étrangères. Évolutive, sa plateforme accueille des articles et différentes séries en balado pour compléter son offre vidéo.

