OTTAWA, ON, le 12 mars 2026 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) s'est entendue avec le Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) du Mexique sur des dispositions qui permettront l'expédition au Mexique de pommes de terre canadiennes destinées à la consommation ou à la transformation. Cette entente contribuera à élargir les débouchés commerciaux pour le secteur canadien de la pomme de terre et aidera les producteurs à exporter leurs produits de haute qualité sur les marchés internationaux. L'ACIA travaillera en étroite collaboration avec le secteur de la pomme de terre au cours des prochains mois, à mesure que les prochaines étapes seront mises en œuvre.

En octobre, l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a conclu une mission commerciale fructueuse au Mexique où les deux pays ont convenu de renforcer leur coopération réglementaire et technique dans le cadre du Plan d'action Canada-Mexique 2025-2028 afin de faciliter leurs relations commerciales. Ces discussions se sont poursuivies lors de la dernière visite commerciale du ministre, en février 2026.

Faciliter l'accès des produits agricoles et agroalimentaires canadiens aux marchés internationaux est une priorité clé du Gouvernement du Canada. Les engagements pris par le ministre MacDonald auprès du Mexique soulignent la volonté du Canada de renforcer ses liens agricoles, d'accroître et de diversifier ses échanges commerciaux et de promouvoir l'image de marque du Canada.

L'ACIA soutient les exigences relatives à l'accès aux marchés avec ses partenaires commerciaux, fournit aux producteurs et aux installations d'emballage des renseignements sur les exigences étrangères en matière d'importation et vérifie la conformité à la réglementation en vigueur dans les pays importateurs en effectuant des inspections. En tant qu'agence nationale chargée de la protection des végétaux du Canada, l'ACIA collabore également avec des partenaires internationaux pour prévenir la propagation d'espèces envahissantes et de maladies qui pourraient nuire aux cultures, aux forêts, à l'environnement et à notre économie.

Citation

« L'intérêt croissant pour les produits canadiens, tant au pays qu'à l'étranger, témoigne des normes exceptionnelles auxquelles se conforme notre secteur agricole. Notre gouvernement appuie fermement nos agriculteurs, et soutient leurs efforts et leurs innovations alors qu'ils pénètrent de nouveaux marchés au Canada et ailleurs. »

L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref



Les pommes de terre occupent une place importante dans l'agriculture canadienne, se classant au cinquième rang des cultures les plus importantes après les produits de base, comme le canola, le blé, le soja et le maïs.

En 2024 seulement, les pommes de terre ont généré environ 2,1 milliards de dollars de recettes agricoles, ce qui montre clairement leur importance pour notre économie rurale.

La valeur des exportations de pommes de terre et de produits de pommes de terre a augmenté de 2 % sur douze mois, atteignant plus de 3,7 milliards de dollars en 2024-2025, ce qui témoigne de la qualité et de l'attrait mondial des produits cultivés au Canada.

Les producteurs qui souhaitent exporter des pommes au Mexique et qui veulent connaître les prochaines étapes peuvent communiquer avec le bureau de l'ACIA de leur région.

Liens connexes



SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Agence canadienne d'inspection des aliments, 613-773-6600, [email protected]