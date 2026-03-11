Rappel de Roomy classique de marque Katilo en raison de la bactérie Salmonella English

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

11 mars, 2026, 22:17 ET

OTTAWA, ON, le 11 mars 2026 /CNW/ -

Produit : Roomy classique
Problème : Aliments - Contamination microbienne - Salmonella
Distribution :
Nouveau-Brunswick
Ontario
Québec

En ligne

