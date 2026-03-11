Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
11 mars, 2026, 22:17 ET
OTTAWA, ON, le 11 mars 2026 /CNW/ -
Produit : Roomy classique
Problème : Aliments - Contamination microbienne - Salmonella
Distribution :
Nouveau-Brunswick
Ontario
Québec
