FACE arrive à Vancouver pour Melamoon 2026, poursuivant la plus grande tournée canadienne de concours de pitch sans prise de participation, axée sur les entrepreneur.e.s noir.e.s

VANCOUVER, BC, le 25 juin 2026 /CNW/ - La Fédération Africaine Canadienne de l'Économie (FACE) sera à Vancouver le 4 juillet prochain pour Melamoon 2026, poursuivant une tournée canadienne de cinq villes conçue pour mettre en relation les fondateur.rice.s noir.e.s avec du capital, de la visibilité et des occasions de croissance. L'événement de Vancouver marque le troisième arrêt de la tournée de cette année, après Montréal et Halifax, et s'appuie sur l'élan de la première édition réussie de Melamoon en 2025.

Les finalistes régionaux de Melamoon Halifax (Groupe CNW/Federation Africaine Canadienne De L’Économie)

L'événement de qualification de Vancouver aura lieu à la Segal Graduate School de l'Université Simon Fraser, de 9 h à 19 h (de 9 h à 13 h pour les pitchs et les délibérations, de 13 h à 17 h pour les panels, les causeries au coin du feu et l'annonce des finalistes, et de 17 h à 19 h pour la prestation musicale et la réception de réseautage), amenant la compétition en Colombie-Britannique alors que des fondateur.rice.s noir.e.s se disputeront une place à la grande finale de Toronto. Vancouver est le troisième arrêt de la tournée, mettant en lumière le talent, l'ambition et le potentiel des fondateur.rice.s noir.e.s en Colombie-Britannique. La tournée se poursuivra ensuite à Edmonton et à Toronto, avant de culminer lors de la grande finale à Toronto les 16 et 17 octobre 2026.

« Melamoon vise à créer de véritables occasions pour que les fondateur.rice.s noir.e.s soient vu.e.s, soutenu.e.s et financé.e.s. Lorsque nous investissons dans les entrepreneur.e.s noir.e.s, nous renforçons les économies locales, libérons l'innovation et contribuons à bâtir un avenir plus inclusif pour les entreprises au Canada. »

Tiffany Callender, présidente-directrice générale (PDG) et cofondatrice, FACE Coalition

Melamoon est le plus grand concours de pitch sans prise de participation au Canada axé sur les entrepreneur.e.s noir.e.s. Grâce à des qualifications en direct dans plusieurs villes et à une finale canadienne, la plateforme est conçue pour aider les entrepreneur.e.s noir.e.s à gagner en visibilité, à renforcer leur préparation à l'investissement et à concourir pour une part de 200 000 $ en financement non dilutif.

À un moment où les fondateur.rice.s noir.e.s continuent de faire face à des obstacles dans l'accès au capital, aux réseaux et à la visibilité, Melamoon positionne l'entrepreneuriat noir comme une histoire nationale de croissance économique. La tournée vise non seulement à mettre en valeur les fondateur.rice.s, mais aussi à renforcer l'écosystème qui les entoure en réunissant, dans chaque ville, des investisseurs, des chefs d'entreprise, des partenaires institutionnels et des allié.e.s communautaires.

Vancouver s'appuiera sur l'élan généré par les deux premiers arrêts de la tournée, en réunissant fondateur.rice.s, partenaires de l'écosystème, professionnel.le.s et sympathisant.e.s pour une journée de pitch en direct, de réseautage et de programmation qui mise sur la croissance des entreprises et l'accès au capital.

« Vancouver abrite un talent entrepreneurial exceptionnel, une énergie créative et une ambition mondiale. Melamoon est fière d'amener cette plateforme dans la ville et d'aider davantage de fondateur.rice.s noir.e.s en Colombie-Britannique à accéder à la visibilité, aux relations et au capital dont ils et elles ont besoin pour croître. »

Tiffany Callender, présidente-directrice générale (PDG) et cofondatrice, FACE Coalition

La route vers 200 000 $ : comment fonctionne la tournée nationale

Melamoon 2026 est une tournée de qualification pancanadienne de cinq villes. Chaque ville accueille un événement de pitch en direct où des fondateur.rice.s noir.e.s présentent devant un jury d'expert.e.s, les meilleur.e.s participant.e.s se qualifiant ensuite pour la grande finale nationale à Toronto. La bourse nationale comprend :

Grand prix : 100 000 $

Deuxième prix : 50 000 $

Troisième prix : 25 000 $

Prix du public : 25 000 $

À quoi s'attendre lors de l'événement de qualification de Vancouver

Présenté à la Segal Graduate School de l'Université Simon Fraser (SFU) le 4 juillet 2026, l'événement de Vancouver rassemblera l'excellence noire, l'entrepreneuriat et la communauté pour une journée de programmation dynamique, notamment :

Concours de pitch de qualification en direct

Des fondateur.rice.s noir.e.s de Vancouver et de partout en Colombie-Britannique monteront sur scène devant un jury d'expert.e.s. Les meilleur.e.s participant.e.s progresseront vers la grande finale de Toronto et la bourse de 200 000 $.

Discours d'ouverture et séances d'expert.e.s

Une programmation axeée sur l'entrepreneuriat, l'accès au capital et la croissance des entreprises, mettant en vedette des voix issues de l'écosystème des affaires et de l'innovation noires.

Accès à des investisseurs et mentor.e.s

Un accès direct à des investisseurs, conseiller.ère.s et partenaires financiers présents sur place précisément pour rencontrer et soutenir les fondateur.rice.s noir.e.s.

Activations des partenaires de l'écosystème

Des organismes de soutien aux entreprises et des partenaires communautaires offrant des ressources, des liens et des occasions tout au long de l'événement.

Une plateforme nationale pour la puissance économique noire

Melamoon Vancouver s'inscrit dans un effort national plus large visant à créer de véritables voies de croissance, d'expansion et de concurrence pour les entrepreneur.e.s noir.e.s. Grâce à Melamoon, FACE contribue à faire passer la conversation du potentiel à la performance en offrant aux fondateur.rice.s noir.e.s une plateforme construite autour de la visibilité, de l'accès et de la préparation à l'investissement.

FACE Coalition dirige la tournée canadienne grâce à la confiance, à la portée et à l'infrastructure qu'elle a bâtie comme organisation de premier plan dans l'écosystème de l'entrepreneuriat noir au Canada. Depuis sa fondation, FACE joue un rôle central dans l'élargissement de l'accès au capital pour les propriétaires d'entreprises noir.e.s, le renforcement des systèmes de soutien aux entrepreneur.e.s et l'avancement du développement économique noir à l'échelle du pays.

Interac, l'un des réseaux financiers les plus fiables au Canada, propulse la tournée Melamoon 2026 d'un océan à l'autre, soutenant la prochaine génération de fondateur.rice.s noir.e.s alors qu'ils et elles concourent pour une reconnaissance nationale et du capital non dilutif.

www.facecoalition.com | www.melamoon.ca

À propos de FACE Coalition

Fondée en 2021, FACE Coalition est un organisme canadien bilingue à but non lucratif, dirigé par des personnes noires, qui se consacre à stimuler la croissance économique et à créer de la richesse générationnelle pour les Canadien.ne.s d'ascendance africaine. À titre d'administratrice du Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires, un fonds de 160 millions de dollars soutenu par le gouvernement du Canada et la Banque de développement du Canada, FACE a approuvé plus de 67 millions de dollars en prêts et versé plus de 50 millions de dollars à près de 600 entreprises appartenant à des personnes noires partout au Canada. Visitez www.facecoalition.com.

À propos de Melamoon

Melamoon est bien plus qu'un concours de pitch. C'est un mouvement pancanadien pour la puissance économique noire. Présenté par FACE Coalition et propulsé par Interac, Melamoon 2026 s'arrête dans cinq villes canadiennes avant de culminer lors d'une grande finale nationale à Toronto, où 200 000 $ en capital non dilutif seront remis à des fondateur.rice.s noir.e.s. Aucune prise de participation. Aucun piège. Juste du carburant. Visitez www.melamoon.ca.

À propos d'Interac

Interac Corp. est un moyen fiable et sécuritaire de payer et d'être payé au Canada, profondément engagé à favoriser une participation financière inclusive pour l'ensemble de la population canadienne. En tant que fier commanditaire propulsant Melamoon 2026, Interac appuie la prochaine génération de fondateur.rice.s noir.e.s d'un océan à l'autre. Visitez www.interac.ca.

Melamoon remercie chaleureusement Interac, BIZ, BEKH et le gouvernement du Canada pour leur soutien.

SOURCE Federation Africaine Canadienne De L’Économie

DEMANDES DES MÉDIAS : Pour les demandes médias, les entrevues ou l'accréditation de presse pour l'événement de Vancouver : Isabelle Desmarais, directrice, marketing et communicationsm FACE Coalition, [email protected]