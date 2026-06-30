FACE élargit son programme de micro-prêt à l'échelle nationale en collaboration avec BDC, augmentant l'accès au capital pour les entrepreneur.e.s noir.e.s

Propulsée par FACE et déployée en collaboration avec la Banque de développement du Canada (BDC), cette expansion s'appuie sur un projet pilote réussi en Ontario et en Colombie-Britannique afin d'offrir des possibilités de financement aux entrepreneur.e.s noir.e.s partout au pays.

MONTRÉAL, le 30 juin 2026 /CNW/ - La Fédération Africaine Canadienne de l'Économie (FACE) annonce aujourd'hui l'expansion nationale de son programme de micro-prêt, une étape marquante visant à améliorer l'accès au capital pour les entrepreneur.e.s noir.e.s à travers le Canada.

Lancé en mai 2021 et piloté en Ontario et en Colombie-Britannique en partenariat avec Alterna Savings et Vancity, le programme offrait des prêts entre 10 000 $ et 25 000 $. Le projet pilote s'est conclu le 31 mars 2025, démontrant un impact significatif et une forte demande.

Programme de prêts de la FACE Coalition (Groupe CNW/Federation Africaine Canadienne De L’Économie)

Forte de ce succès, FACE étend maintenant le programme à l'échelle nationale en collaboration avec la Banque de développement du Canada (BDC), tout en élargissant l'offre de financement à des prêts allant de 10 000 $ à 250 000 $.

« L'expansion du programme de microcrédit de la Fédération Africaine Canadienne de l'Économie (FACE) est une excellente nouvelle pour les entrepreneur.e.s noir.e.s de tout le Canada. Le programme étant maintenant accessible à l'échelle nationale, un plus grand nombre d'entrepreneurs pourront se procurer le financement nécessaire pour démarrer une entreprise, la faire croître et en étendre les activités, a déclaré l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme).

Les entrepreneur.e.s noir.e.s créent des emplois et contribuent à renforcer nos collectivités et l'économie canadienne dans son ensemble. Notre gouvernement est fier de soutenir leur réussite par l'entremise de partenariats comme celui que nous avons avec FACE et la Banque de développement du Canada (BDC). Merci à FACE et à BDC pour l'ajout de cette nouvelle option de financement pour les entrepreneur.e.s de tout le pays. »

« L'accès au capital demeure l'un des principaux obstacles pour les entrepreneur.e.s noir.e.s au Canada. L'expansion nationale de notre programme de microcrédit constitue une avancée majeure pour combler cet écart et soutenir la croissance de ces entreprises partout au pays », a déclaré Tiffany Callender, présidente-directrice générale et cofondatrice de FACE.

Du projet pilote à un impact national

Le Programme de microprêts a d'abord été lancé dans le cadre du Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat noir, avec un projet pilote ciblé en Ontario et en Colombie-Britannique, visant les entrepreneurs à la recherche de financements de plus petite envergure, entre 10 000 $ et 25 000 $. Mis en œuvre par FACE en partenariat avec Alterna Savings et Vancity, l'initiative a permis de combler d'importantes lacunes de financement pour les entreprises détenues par des personnes noires.

À compter de 2026, le programme est officiellement entré dans sa prochaine phase, soutenue directement par FACE grâce au financement d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Désormais déployée à l'échelle nationale, l'initiative est accessible aux entrepreneur.e.s noir.e.s partout au Canada, marquant son passage d'un projet pilote régional à une solution évolutive à l'échelle du pays.

Accroître l'accessibilité au microfinancement

Le programme est conçu pour offrir un financement accessible et flexible à un large éventail d'entrepreneur.e. s noir.e.s, avec un accent particulier sur :

Les entreprises en démarrage nécessitant un capital initial

Les entrepreneur.e. s mal desservis par les institutions de prêt traditionnelles

Les entreprises à la recherche de financement pour leur croissance à des montants abordables

Les fondateur.trice.s issu.e.s de milieux urbains, régionaux et de communautés moins bien desservies

En élargissant les critères d'admissibilité et en augmentant la fourchette des prêts, FACE vise à faire en sorte que les entrepreneur.es noir.es à travers le Canada puissent accéder à un capital adapté à chaque étape de leur parcours entrepreneurial.

Une plateforme nationale pour la croissance économique noire

L'expansion du Programme de microprêts renforce la mission globale de FACE, qui consiste à favoriser l'autonomisation économique des personnes noires et la création de richesse à long terme grâce à l'accès au capital, à des partenariats stratégiques et à un soutien de l'écosystème.

Grâce à sa collaboration avec BDC et ses partenaires gouvernementaux, FACE continue de positionner l'entrepreneuriat noir comme un moteur clé de l'innovation, de la création d'emplois et d'une croissance économique inclusive au Canada.

À PROPOS DE FACE COALITION

Fondée en 2021, FACE Coalition est un organisme national, bilingue, à but non lucratif et dirigé par des personnes noires, consacré à stimuler la croissance économique et à créer de la richesse générationnelle pour les Canadiens d'ascendance africaine. À titre d'administrateur du Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires (PECN), un fonds de 160 millions de dollars soutenu par le gouvernement du Canada et la Banque de développement du Canada, FACE a approuvé plus de 67 millions de dollars en prêts et a décaissé plus de 50 millions de dollars à près de 600 entreprises noires partout au Canada. Visitez le www.facecoalition.com.

À PROPOS DE BDC

La banque des entrepreneur•es du Canada (BDC) se centre sur les propriétaires de petites et moyennes entreprises et leur offre du financement, des investissements et des conseils. En tant que banque de développement du Canada, nous soutenons aussi les entrepreneur•es qui ont des modèles d'affaires non conventionnels en travaillant avec un réseau de partenaires et contribuons au développement de marchés moins bien servis pour libérer leur potentiel économique. Notre mission est de bâtir des entreprises solides et résilientes qui stimulent la croissance économique du Canada. BDC figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada et détient la certification B Corp. Pour en savoir plus, visitez bdc.ca ou rejoignez-nous sur les médias sociaux.

SOURCE Federation Africaine Canadienne De L’Économie

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