La Fédération Africaine Canadienne de l'Économie arrive à Toronto pour Melamoon 2026, amenant la plus grande tournée de pitch sans prise de participation axée sur les entrepreneurs noirs au Canada à sa dernière ville qualificative

TORONTO, le 27 juill. 2026 /CNW/ -- La Fédération Africaine Canadienne de l'Économie (FACE) présentera Melamoon 2026 à Toronto le 14 août 2026, marquant le cinquième et dernier arrêt qualificatif du plus grand concours de pitch sans prise de participation axé sur les entrepreneurs noirs au Canada.

Les 20 finalistes régionaux de Melamoon Edmonton 2026

L'événement qualificatif de Toronto aura lieu au Globe and Mail Centre et clôturera une tournée de cinq villes canadiennes qui a inclus des événements qualificatifs à Montréal, Halifax, Vancouver et Edmonton. Les fondateurs gagnants de partout au pays se qualifieront ensuite pour la grande finale de Melamoon 2026, prévue les 16 et 17 octobre 2026, à la brasserie Steam Whistle à Toronto, où ils se disputeront une part de 200 000 $ en financement non dilutif.

« Melamoon existe pour créer de véritables opportunités permettant aux fondateurs noirs d'être vus, soutenus et financés », a déclaré Tiffany Callender, PDG et cofondatrice de la Coalition FACE. « Lorsque les entrepreneurs noirs ont accès à la visibilité, aux réseaux et au capital, les bénéfices dépassent largement les entreprises individuelles et renforcent l'économie canadienne dans son ensemble. »

Melamoon est conçu pour aider les entrepreneurs noirs à développer leur visibilité, à renforcer leur préparation face aux investisseurs et à se connecter aux réseaux de capital et de soutien. La plateforme s'appuie sur l'élan de sa première année réussie en 2025 et poursuit le travail plus large de FACE visant à élargir l'accès aux opportunités pour les propriétaires d'entreprises noirs partout au Canada.

À un moment où les fondateurs noirs continuent de faire face à des obstacles dans l'accès au capital, aux réseaux et à la visibilité, Melamoon positionne l'entrepreneuriat noir comme une histoire de croissance économique canadienne. La tournée est conçue non seulement pour mettre en lumière les fondateurs, mais aussi pour renforcer l'écosystème qui les entoure en rassemblant des investisseurs, des chefs d'entreprise, des partenaires institutionnels et des champions communautaires dans chaque ville.

« En tant que dernier arrêt, Toronto représente un moment charnière dans le parcours de Melamoon 2026 », a déclaré Callender. « Les fondateurs ici sont en compétition non seulement pour obtenir de la visibilité dans l'un des marchés d'affaires les plus dynamiques du Canada, mais aussi pour avoir la chance d'accéder à la grande finale et de concourir pour un montant transformateur de 200 000 $. »

Toronto s'appuiera sur l'élan généré par les quatre premiers arrêts de la tournée, réunissant fondateurs, partenaires de l'écosystème, professionnels et sympathisants pour une journée de pitchs en direct, de réseautage et de programmation axeée sur la croissance des entreprises et l'accès au capital.

La route vers 200 000 $

Melamoon 2026 est une tournée qualificative de cinq villes à travers le Canada. Chaque ville accueille un événement de pitch en direct où des fondateurs noirs se présentent devant un jury d'experts, les meilleures performances se qualifiant pour la grande finale nationale à Toronto. La cagnotte nationale comprend :

Grand prix : 100 000 $

Deuxième prix : 50 000 $

Troisième prix : 25 000 $

Prix du public : 25 000 $

À propos de la Coalition FACE

Fondée en 2021, la Coalition FACE est un organisme à but non lucratif national, bilingue et dirigé par des Noirs, dédié à stimuler la croissance économique et à créer de la richesse générationnelle pour les Canadiens d'ascendance africaine. En tant qu'administrateur du Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat noir, un fonds de 160 millions de dollars soutenu par le gouvernement du Canada et la Banque de développement du Canada, FACE a approuvé plus de 67 millions de dollars en prêts et décaissé plus de 50 millions de dollars à près de 600 entreprises appartenant à des personnes Noires partout au Canada. Visitez www.facecoalition.com.

À propos de Melamoon

Melamoon est bien plus qu'un concours de pitch. C'est un mouvement national pour le pouvoir économique des Noirs. Présenté par la Coalition FACE et propulsé par Interac, Melamoon 2026 visite cinq villes canadiennes avant de culminer avec une grande finale nationale à Toronto, où 200 000 $ en capital non dilutif seront remis à des fondateurs noirs. Aucune prise de participation. Sans conditions. Juste du carburant. Visitez www.melamoon.ca.

À propos d'Interac

Interac Corp. est une façon fiable et sécuritaire de payer et d'être payé au Canada, profondément engagée à favoriser la participation financière inclusive de tous les Canadiens. En tant que commanditaire principal fier de Melamoon 2026, Interac soutient la prochaine génération de fondateurs noirs d'un océan à l'autre. Visitez www.interac.ca.

SOURCE Federation Africaine Canadienne De L’Économie

Demandes médias : Isabelle Desmarais Directrice, Marketing et communications, Coalition FACE, [email protected]