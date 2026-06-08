FACE arrive à Halifax pour Melamoon 2026, poursuivant la plus grande tournée canadienne de concours de « pitch » sans prise de participation dédiée aux entrepreneur.e.s noir.e.s au Canada

Présenté par FACE Coalition et propulsé par Interac, Halifax marque la deuxième étape d'une tournée canadienne de cinq villes où des fondateur.trice.s noir.e.s se disputent une voie vers 200 000 $ en capital non dilutif lors de la grande finale à Toronto

HALIFAX, NS, le 8 juin 2026 /CNW/ - La Fédération Africaine Canadienne de l'Économie (FACE) sera à Halifax le 13 juin 2026 pour Melamoon 2026, poursuivant une tournée canadienne de cinq villes conçue pour mettre les fondateur.trice.s noir.e.s en relation avec du capital, de la visibilité et des occasions concrètes. L'événement de Halifax marque la deuxième étape de la tournée de cette année, après Montréal, et s'appuie sur l'élan de la première édition réussie de Melamoon en 2025.

Finalistes régionaux Melamoon Montréal Logo de FACE Coalition

L'événement qualificatif de Halifax aura lieu à l'Arthur L. Irving Entrepreneurship Centre de 8 h 30 à 19 h 00 HNA, amenant la compétition dans le Canada atlantique, alors que des fondateur.trice.s noir.e.s tenteront d'obtenir une place à la grande finale de Toronto.

« Melamoon existe pour garantir que les fondateur.trice.s noir.e.s aient accès à ce dont toute entreprise ambitieuse a besoin : de la visibilité, du soutien et de véritables voies d'accès au capital. Lorsque ces entrepreneur.e.s ont l'occasion de croître, les retombées dépassent largement leurs entreprises. »

Tiffany Callender, présidente-directrice-générale et cofondatrice, FACE Coalition

Melamoon est le plus grand concours de « pitch » sans prise de participation au Canada destiné aux entrepreneur.e.s noir.e.s. Grâce à des étapes qualificatives en direct dans plusieurs villes et à une finale à Toronto, la plateforme est conçue pour aider les entrepreneur.e.s noir.e.s à gagner en visibilité, à renforcer leur préparation à l'investissement et à concourir pour une part de 200 000 $ en financement non dilutif.

À un moment où les fondateur.trice.s noir.e.s continuent de faire face à des obstacles dans l'accès au capital, aux réseaux et à la visibilité, Melamoon positionne l'entrepreneuriat noir comme un moteur de la croissance économique du Canada. La tournée vise non seulement à mettre en lumière les fondateur.trice.s, mais aussi à renforcer l'écosystème qui les entoure en réunissant, dans chaque ville, des investisseur.euse.s, des chefs d'entreprise, des partenaires institutionnels et des acteur.trice.s communautaires engagé.e.s.

Halifax s'appuiera sur l'élan généré par l'étape d'ouverture à Montréal, en réunissant des fondateur.trice.s, des partenaires de l'écosystème, des professionnel.le.s et des allié.e.s pour une journée de « pitch » en direct, de réseautage et de programmation axée sur la croissance des entreprises et l'accès au capital.

« Halifax représente la force, l'ambition et l'innovation des entrepreneur.e.s noir.e.s du Canada atlantique. Melamoon crée une scène pancanadienne où les fondateur.trice.s d'ici peuvent être reconnu.e.s, soutenu.e.s et connecté.e.s à des occasions concrètes. »

Tiffany Callender, présidente-directrice-générale et cofondatrice, FACE Coalition

La route vers 200 000 $ : comment fonctionne la tournée canadienne

Melamoon 2026 est une tournée qualificative pancanadienne de cinq villes. Chaque ville accueille un événement de « pitch » en direct où des fondateur.trice.s noir.e.s présentent leur projet devant un jury d'expert.e.s. Les meilleur.e.s passent à l'étape suivante en vue de la grande finale à Toronto. La bourse comprend :

Grand prix : 100 000 $

100 000 $ Deuxième prix : 50 000 $

50 000 $ Troisième prix : 25 000 $

25 000 $ Prix du public : 25 000 $

Halifax est la deuxième étape de la tournée et met en lumière le talent, l'ambition et le potentiel des fondateur.trice.s noir.e.s du Canada atlantique. La tournée se poursuivra ensuite à Vancouver, Edmonton et Toronto, avant de culminer avec la grande finale à Toronto les 16 et 17 octobre.

À quoi s'attendre lors de l'événement qualificatif de Halifax

Présenté à l'Arthur L. Irving Entrepreneurship Centre de l'Université Saint Mary's le 13 juin 2026, l'événement de Halifax réunira l'excellence noire, l'entrepreneuriat et la communauté dans le cadre d'une journée dynamique de programmation, notamment :

Compétition qualificative de « pitch » en direct

Des fondateur.trice.s noir.e.s de Halifax et de partout au Canada atlantique monteront sur scène devant un jury d'expert.e.s. Les meilleur.e.s se qualifieront pour la grande finale de Toronto et pour la bourse de 200 000 $.

Des fondateur.trice.s noir.e.s de Halifax et de partout au Canada atlantique monteront sur scène devant un jury d'expert.e.s. Les meilleur.e.s se qualifieront pour la grande finale de Toronto et pour la bourse de 200 000 $. Conférences et sessions d'expert.e.s

Une programmation axée sur l'entrepreneuriat, l'accès au capital et la croissance des entreprises, mettant en vedette des voix issues de l'écosystème noir des affaires et de l'innovation.

Une programmation axée sur l'entrepreneuriat, l'accès au capital et la croissance des entreprises, mettant en vedette des voix issues de l'écosystème noir des affaires et de l'innovation. Accès à des investisseur.euse.s et mentor.e.s

Un accès direct à des investisseur.euse.s, conseiller.ère.s et partenaires en capital présents sur place précisément pour rencontrer et soutenir des fondateur.trice.s noir.e.s.

Un accès direct à des investisseur.euse.s, conseiller.ère.s et partenaires en capital présents sur place précisément pour rencontrer et soutenir des fondateur.trice.s noir.e.s. Activations des partenaires de l'écosystème

Des organisations de soutien aux entreprises et des partenaires communautaires offriront des ressources, des connexions et des occasions tout au long de l'événement.

Une plateforme au service de la puissance économique noire

Melamoon Halifax s'inscrit dans un effort national plus large visant à créer de véritables parcours de croissance, d'expansion et de compétitivité pour les entrepreneur.e.s noir.e.s. Grâce à Melamoon, FACE contribue à faire évoluer la conversation, du potentiel à la performance, en offrant aux fondateur.trice.s noir.e.s une plateforme bâtie autour de la visibilité, de l'accès et de la préparation à l'investissement.

FACE Coalition dirige cette tournée canadienne grâce à la confiance, à la portée et à l'infrastructure qu'elle a bâties en tant qu'organisation de premier plan dans l'écosystème de l'entrepreneuriat noir au Canada. Depuis sa fondation, FACE joue un rôle central dans l'élargissement de l'accès au capital pour les propriétaires d'entreprises noir.e.s, le renforcement des systèmes de soutien aux entrepreneur.e.s et l'avancement du développement économique noir partout au pays.

Interac, l'un des réseaux financiers les plus fiables au Canada, propulse la tournée Melamoon 2026 d'un océan à l'autre, en appuyant la prochaine génération de fondateur.trice.s noir.e.s alors qu'ils et elles concourent pour une reconnaissance pancanadienne et du capital non dilutif.

www.facecoalition.com | www.melamoon.ca

À propos de FACE Coalition

Fondée en 2021, FACE Coalition est un organisme canadien, bilingue, dirigé par des Noir.e.s et sans but lucratif, voué à stimuler la croissance économique et à créer de la richesse générationnelle pour les Canadien.ne.s d'ascendance africaine. À titre d'administratrice du Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires, un fonds de 160 millions de dollars soutenu par le gouvernement du Canada et la Banque de développement du Canada, FACE a approuvé plus de 67 millions de dollars en prêts et décaissé plus de 50 millions de dollars à près de 600 entreprises appartenant à des Noir.e.s à travers le Canada. Visitez www.facecoalition.com.

À propos de Melamoon

Melamoon est plus qu'un concours de pitch. C'est un mouvement national pour la puissance économique noire. Présenté par FACE Coalition et propulsé par Interac, Melamoon 2026 fera escale dans cinq villes canadiennes avant de culminer avec une grande finale à Toronto, où 200 000 $ en capital non dilutif seront remis à des fondateur.trice.s noir.e.s. Aucune prise de participation. Aucun piège. Juste du carburant. Visitez www.melamoon.ca.

À propos d'Interac

Interac Corp. est un moyen fiable et sécuritaire de payer et d'être payé au Canada, profondément engagé à favoriser une participation financière inclusive pour l'ensemble de la population canadienne. En tant que fier commanditaire propulseur de Melamoon 2026, Interac soutient la prochaine génération de fondateur.trice.s noir.e.s d'un océan à l'autre. Visitez www.interac.ca.

Melamoon remercie chaleureusement Interac, BIZ, BEKH et le gouvernement du Canada pour leur soutien.

SOURCE Federation Africaine Canadienne De L’Économie

DEMANDES DES MÉDIAS : Pour toute demande média, demande d'entrevue ou accréditation de presse pour l'événement de Halifax : Isabelle Desmarais, Directrice, marketing et communications, FACE Coalition, [email protected]