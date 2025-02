Face à la crise en culture, la libérale Brigitte Garceau demande l'indexation du financement au soutien à la mission du CALQ

QUÉBEC, le 15 févr. 2025 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications et députée de Robert-Baldwin, Brigitte Garceau, dénonce l'inaction et le désengagement du ministre de la Culture et des Communications face à la crise que vit le milieu de la culture.

Mme Garceau invite le gouvernement caquiste à organiser, le plus rapidement possible, des États généraux sur la culture afin de trouver des solutions à la diminution de l'offre culturelle et à la diminution des conditions socio-économiques des artistes et des créateurs. Ce sera aussi l'occasion de planifier l'augmentation et la pérennisation du financement de la culture, de se pencher sur la détresse psychologique des artistes, sur la place grandissante du numérique, sur la relève et sur la diffusion culturelle dans les régions.

Comme mesure urgente, alors que se multiplient les annulations de spectacles et les coupures de postes dans le secteur culturel, la députée Garceau demande au ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, d'indexer dès cette année, les subventions octroyées par le Conseil des Arts et des Lettres (CALQ) dans le cadre du programme Soutien à la mission afin que les organismes culturels puissent continuer à contribuer à la vitalité économique dans toutes les régions du Québec.

Ces dernières semaines, les acteurs du milieu culturel se sont mobilisés pour faire avancer ce dossier important pour la vitalité économique de toutes les régions du Québec. Rappelons qu'entre 2018-2019 et 2024-2025, le budget total disponible aux organismes via le programme Soutien à la mission n'a augmenté que de 0,8%, si on exclut les mesures liées à la pandémie.

Récemment, un nombre grandissant de diffuseurs culturels ont dû annuler des spectacles, notamment l'Orchestre métropolitain de Montréal et le Festival de la chanson de Granby. Dans la Capitale-Nationale, deux théâtres majeurs - La Bordée et Ex Machina - ont également annoncé avoir dû suspendre certaines de leurs productions, ce qui porte un autre dur coup aux créateurs de la région.

« Le ministre Lacombe refuse d'entendre le Front commun pour les arts et la Grande mobilisation pour les arts au Québec, mobilisés depuis plusieurs mois afin de trouver des solutions à la dévitalisation de l'écosystème culturel au Québec. Les organismes culturels doivent composer avec une hausse de l'inflation qui met en péril leurs projets de création et de diffusion. Pour préserver la valeur économique de la culture dans nos régions, nous demandons donc que les subventions octroyées par le CALQ en soutien à la mission soient indexées dès maintenant. C'est une mesure urgente qui vient aider à diminuer l'instabilité qui frappe le milieu, le temps que soient organisés des États généraux, comme nous le réclamons depuis plus de 2 ans. »

- Brigitte Garceau, députée de Robert-Baldwin et porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]