Face à de grands défis pour les services publics, l'APTS tend la main au nouveau conseil des ministres

LONGUEUIL, QC, le 10 sept. 2025 /CNW/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) prend acte du remaniement ministériel annoncé aujourd'hui par le premier ministre du Québec. L'organisation tend la main à la nouvelle ministre responsable des Aînés et de la Condition féminine ainsi qu'à la présidente du Conseil du trésor, tout en rappelant que les attentes sont élevées en ce qui concerne l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité des services offerts à la population, ainsi que des conditions de travail dans le réseau public de la santé et des services sociaux.

« Le gouvernement doit saisir cette occasion pour corriger les inégalités persistantes dans les services publics et dans les conditions de travail de celles et ceux qui les offrent. L'APTS est prête à collaborer avec les nouvelles personnes nommées, tout en restant vigilante et exigeante compte tenu de l'ampleur des défis à relever », affirme Robert Comeau, président de l'APTS.

Collaboration avec la ministre responsable des Aînés et de la Condition féminine

L'APTS offre sa pleine collaboration à Caroline Proulx, nommée ministre responsable des Aînés et de la Condition féminine. Les enjeux sont majeurs pour les services destinés aux personnes aînées ou en perte d'autonomie, tant en milieu d'hébergement qu'en soutien à domicile. Parmi les priorités identifiées par l'organisation figurent la réduction du fardeau administratif, la reconnaissance de l'autonomie professionnelle des intervenant•e•s, ainsi que la préoccupation croissante liée à la place du secteur privé dans l'offre de soins et de services.

Appel à un financement public adéquat

L'organisation syndicale prend également acte de la nomination de France-Élaine Duranceau à la présidence du Conseil du trésor. Dans un contexte où les services publics sont fragilisés par des mesures d'austérité, l'APTS invite la nouvelle présidente à s'engager en faveur d'un financement entièrement public dans le réseau de la santé et des services sociaux, à la hauteur des besoins de la population.

L'APTS tient finalement à souligner la contribution des ministres Sonia LeBel et Sonia Bélanger à l'État québécois, ainsi que leur ouverture au dialogue avec les représentant•e•s des travailleur•se•s. Elle invite les ministres qui prendront leur relève à maintenir ces collaborations pour améliorer les services offerts à la population.

