KELOWNA, BC, le 8 août 2024 /CNW/ -- Financement agricole Canada (FAC) souhaite rappeler à ses clients des secteurs fruitier et vinicole de la Colombie-Britannique qui sont aux prises avec des difficultés financières en raison d'une saison de croissance difficile et de la fermeture récente d'une coopérative fruitière locale qu'elle est là pour leur offrir du soutien.

FAC reconnaît que l'année 2024 a entraîné de graves difficultés, notamment en raison du temps froid en janvier qui a détruit la presque totalité des cultures de pêches, d'abricots et de nectarines pour l'année et a causé de lourds dommages aux cerisaies. Les vignes ont aussi été durement touchées et on ne s'attend pas à une production de vin de la cuvée 2024 pour certains vignerons.

De nombreux producteurs fruitiers tentent maintenant de trouver une solution de rechange pour faire emballer, distribuer et vendre leurs fruits après la fermeture soudaine de la coopérative fruitière sur laquelle ils comptaient jusqu'à maintenant. Ces circonstances malheureuses peuvent entraîner une insuffisance de trésorerie pour les producteurs.

« Il y aura toujours de l'incertitude et des variables dans l'industrie agricole et agroalimentaire, mais cette année est particulièrement difficile pour les vignerons et les producteurs fruitiers, a affirmé Jeff Affleck, vice-président principal, Opérations - Ouest à FAC, lors de l'annonce du soutien aux clients. Malheureusement, des événements comme ceux qui se sont produits en Colombie-Britannique peuvent faire en sorte qu'il soit difficile de respecter les obligations en matière de dépenses. »

« Je veux aussi que nos clients sachent que lorsque les défis semblent insurmontables, il y a de l'aide qui ne se limite pas aux décisions financières de l'entreprise. Le site fac.ca/mieux-etre propose des outils en ligne pour soutenir votre bien-être mental, renforcer votre résilience et vous aider à envisager l'avenir avec sérénité. Vous y trouverez également des lignes d'aide si vous avez besoin de parler à quelqu'un. »

Le soutien des clients est au cœur du mandat de FAC. La société d'État envisagera notamment un accès accru à du crédit à court terme, des reports de paiements de capital ou d'autres modifications au calendrier de remboursement des prêts, afin de réduire la pression financière exercée sur les producteurs frappés par les températures froides de l'hiver dernier. FAC offrira également une certaine marge de manœuvre, voire une combinaison d'options en fonction des besoins particuliers de ses clients, étant donné que la situation financière de chaque exploitation est unique.

Les clients de la Colombie-Britannique sont invités à communiquer avec leur directeur des relations d'affaires de FAC ou avec le Centre de service à la clientèle de FAC (au 1-888-332-3301) pour discuter de leur situation personnelle et des options qui sont à leur disposition.

Même si FAC offre un soutien aux clients dans des endroits précis, tous les clients peuvent s'attendre à recevoir de l'aide pour surmonter les cycles économiques difficiles et faire face aux circonstances imprévues en tenant compte de leur situation individuelle.

