FAC lance le Programme de soutien à la clientèle en cas de perturbations commerciales à l'intention de l'industrie agricole et agroalimentaire

REGINA, SK, le 7 mars 2025 /CNW/ - Pour soutenir l'industrie agricole et agroalimentaire canadienne à l'heure où les États-Unis imposent des tarifs douaniers, Financement agricole Canada accorde un milliard de dollars en nouveaux prêts pour aider à atténuer les enjeux financiers.

« La relation que le Canada entretient avec les États-Unis est unique dans le monde, et nos secteurs agricoles n'y échappent pas. Nos chaînes d'approvisionnement sont hautement intégrées, et nos producteurs comptent sur un accès équitable au marché américain. Ces tarifs douaniers injustifiés auront une incidence directe sur eux, déclare l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. En s'appuyant sur la réponse d'Équipe Canada, FAC fournira un soutien financier au secteur alors que nous nous adapterons aux défis à venir, afin que nos agriculteurs puissent poursuivre leurs activités et continuer à produire les meilleurs produits au monde. »

« Nous savons que les producteurs agricoles et agroalimentaires de partout au Canada se préparent à affronter une situation caractérisée par l'incertitude, fait valoir Justine Hendricks, présidente-directrice générale de FAC. Les agroentreprises, les exploitations agricoles et les entreprises de transformation alimentaire sont les principaux moteurs de notre économie, et FAC est prête à fournir un soutien important et immédiat pour que l'industrie continue de progresser en cette période cruciale. »

Mme Hendricks ajoute que FAC offrira rapidement des solutions permettant à l'industrie de s'adapter à l'évolution des conditions commerciales et économiques. Dans un premier temps, FAC s'efforcera d'aider l'industrie à atténuer les problèmes de liquidités afin que les entreprises puissent s'adapter à un nouveau contexte d'exploitation.

Dans le cadre du Programme de soutien à la clientèle en cas de perturbations commerciales, FAC viendra en aide aux clients, aux personnes et aux entités, qu'elles fassent partie ou non de la clientèle de FAC, qui sont viables et qui répondent aux critères de prêt établis. Cela comprend l'accès à une ligne de crédit supplémentaire allant jusqu'à 500 000 $ et à de nouveaux prêts à terme. Les clients actuels de FAC ont la possibilité de reporter les paiements de capital pendant au plus 12 mois pour les prêts existants.

Les personnes, qu'elles fassent partie ou non de la clientèle de FAC, sont invitées à contacter leur bureau local ou à téléphoner au 1-800-387-3232 pour discuter de leur situation et des options qui s'offrent à elles. Le processus habituel de diligence raisonnable sera suivi à l'égard de toutes les demandes.

« Pour soutenir l'industrie, il faudra également une solide collaboration dans le cadre d'une approche d'équipe pour le Canada, poursuit Mme Hendricks. Depuis plus de 65 ans, nous assurons une présence solide et fiable dans l'industrie à titre de partenaire de confiance et la situation actuelle ne fait pas exception. Nous travaillerons en partenariat avec des associations sectorielles et d'autres fournisseurs de services financiers afin d'offrir les solutions dont l'industrie agricole et agroalimentaire a besoin pour relever les défis qui l'attendent. »

« Les entreprises agricoles et agroalimentaires canadiennes fournissent des produits de grande valeur et de qualité supérieure aux acheteurs américains et une relation commerciale positive profite aux deux pays, affirme Jean-Philippe Gervais, économiste en chef à FAC. Malgré ce nouveau défi, FAC continuera à fournir des solutions en matière de capital et à être un catalyseur de création de valeur pour faire progresser le leadership du Canada dans le secteur de l'agriculture et de la production alimentaire. »

FAC continue d'évaluer l'impact économique des tarifs douaniers mis en place par le plus grand partenaire commercial du Canada sur l'industrie agricole et agroalimentaire canadienne, afin de pouvoir soutenir l'industrie le plus efficacement possible.

Au sujet de FAC

FAC est fière de se consacrer exclusivement à l'industrie agricole et agroalimentaire canadienne. Les employés de FAC ont à cœur la réussite à long terme des personnes qui produisent et transforment les aliments canadiens. FAC offre des solutions souples de financement et de capital, tout en créant de la valeur grâce aux données, aux connaissances, aux relations et à l'expertise. FAC offre un complément de produits et services financiers et non financiers conçus pour répondre aux besoins complexes et évolutifs du secteur. À titre de société d'État à vocation commerciale, FAC est un partenaire stable qui réinvestit ses profits dans l'industrie et les collectivités qu'elle sert. Pour en savoir plus, visitez fac.ca.

SOURCE Farm Credit Canada

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour organiser des entrevues, veuillez communiquer avec : Éva Larouche, Communication d'entreprise, Financement agricole Canada, 1-888-780-6647, [email protected]