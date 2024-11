Au Canada , les intentions d'achat de véhicules électriques ont chuté de près de 10 % sous la moyenne mondiale.

Les bornes de recharge résidentielles (57 %) et le coût de l'électricité (54 %) constituent les principales préoccupations.

28 % des Canadiens déclarent que les mesures d'incitation financière représentent un facteur déterminant lors de l'achat.

TORONTO, le 27 nov. 2024 /CNW/ - Territoire traditionnel des Mississaugas de Credit, des Anishnabeg, des Chippewas, des Haudenosaunee et des Wendat - Selon le plus récent indice EY de la mobilité des consommateurs, la demande de véhicules électriques (VE) a diminué parmi les consommateurs potentiels au Canada en 2024. Alors que les intentions d'achat de voitures au Canada ont augmenté de 6 % par rapport à 2023, les intentions d'achat de véhicules électriques ont chuté de près de 10 % sous la moyenne mondiale, laquelle a enregistré une hausse de 3 %.

« Nous sommes au cœur d'un changement majeur de la mobilité et la baisse de la demande de véhicules électriques au Canada est un avertissement, explique Jennifer Rogers, leader, Automobile et transports d'EY Canada. Il est évident que la priorité a été donnée à l'investissement dans le développement des véhicules électriques. Il faut maintenant se concentrer sur les obstacles liés aux infrastructures et répondre aux préoccupations des consommateurs si le Canada veut atteindre les objectifs ambitieux qu'il s'est fixés pour 2035. »

Les lacunes dans les infrastructures demeurent un obstacle majeur à la transition énergétique

Le sondage révèle que 48 % des Canadiens prévoient acheter une voiture au cours de l'année à venir, mais seulement la moitié d'entre eux envisagent d'acheter un véhicule électrique. Cette baisse d'intérêt pourrait être attribuable au plafonnement de la nouveauté des technologies des véhicules électriques.

Plus de la moitié des répondants ont cité les coûts d'installation des bornes de recharge résidentielles (57 %) et les coûts électriques (54 %) comme principales préoccupations, tandis que 42 % ont évoqué les longs temps d'attente dans les bornes de recharge publiques.

Par ailleurs, 33 % des Canadiens n'envisagent pas d'acheter un véhicule électrique pour leur prochain achat en raison de préoccupations liées à l'autonomie limitée, dépassant ainsi la principale préoccupation, à savoir le coût initial de l'achat (30 %). La crainte d'un remplacement coûteux des batteries est également ressortie comme la troisième préoccupation la plus importante (27 %), au même titre que le manque de bornes de recharge.

Les aides gouvernementales, un facteur de motivation croissant pour l'achat

Les mesures d'incitation financière sont devenues de plus en plus significatives, augmentant de 5 % d'une année à l'autre, avec près d'un tiers des répondants canadiens les citant comme une motivation clé à l'achat d'un véhicule électrique. Cela souligne l'importance des aides gouvernementales telles que le programme d'incitatifs pour les véhicules zéro émission (iVZE) du gouvernement fédéral et ses équivalents provinciaux, qui compensent le coût plus élevé des véhicules électriques par rapport aux modèles à combustion.

Les prix élevés du carburant et les préoccupations environnementales demeurent des facteurs de motivation

Le coût du carburant et les préoccupations liées aux changements climatiques sont restés les deux principales motivations d'achat, tout comme en 2023. Quarante-cinq pour cent des Canadiens, en légère baisse par rapport à 49 % en 2023, indiquent que la hausse des prix du carburant représente la principale raison pour laquelle ils envisagent d'acheter un véhicule électrique. Bien que les préoccupations environnementales aient enregistré une baisse de 6 % par rapport à l'année précédente, elles ont conservé leur place en deuxième position.

Un nouvel élément s'ajoute à la liste des facteurs de motivation : la variété croissante des modèles de véhicules électriques, que 23 % des répondants considèrent comme l'un des facteurs.

