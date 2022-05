Des entrepreneurs qui redéfinissent le chemin de la réussite

MONTRÉAL, le 17 mai 2022 /CNW/ - EY Canada est heureuse de dévoiler aujourd'hui les noms des finalistes régionaux du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2022 du Québec. Choisies par un jury indépendant, les 23 entreprises retenues changent le monde en misant sans retenue sur l'innovation, la croissance et la prospérité.

« Bien enracinés au Québec, les finalistes de cette année ont étendu leurs activités dans divers secteurs et régions pour dégager de nouvelles sources de valeur, affirme Daniel Baer, codirecteur du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY du Québec. Des centres de données aux remorques-citernes, en passant par les boissons et les cosmétiques, la diversité des secteurs représentés par cette cohorte témoigne de la force et de l'esprit d'innovation qui habitent l'écosystème entrepreneurial du Québec. »

Le programme Le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY, qui en est à sa 28e année au Canada, soutient, met en relation et outille les entrepreneurs de partout au Canada alors qu'ils transforment des idées novatrices en des entreprises influentes générant des retombées à l'échelle nationale et mondiale. Il fonctionne en parallèle avec les programmes Femmes entrepreneures gagnantes et Réseau Accès-entrepreneurs pour aider les entreprises à réaliser une croissance extensive et intensive et à surmonter les obstacles, tout en créant un écosystème entrepreneurial équitable et inclusif pour tous.

« Qu'il s'agisse de bousculer les secteurs traditionnels ou d'en créer de nouveaux, ces entrepreneurs savent s'adapter à l'évolution rapide de la dynamique du marché et des besoins de la clientèle pour favoriser la croissance à long terme, déclare Luc Charbonneau, codirecteur du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY du Québec. Nous sommes ravis de souligner leurs réalisations et leurs contributions à la création de valeur sociale et économique dans la région. »

Voir la liste complète des finalistes du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2022 du Québec

Prochaines étapes

Les membres du jury indépendant sélectionneront sept Entrepreneurs de l'année régionaux dont les noms seront annoncés en juillet. Les lauréats se mesureront ensuite à leurs pairs des régions du Pacifique, des Prairies, de l'Ontario et de l'Atlantique lors de la célébration nationale qui se tiendra en novembre. C'est alors que sera dévoilé l'Entrepreneur de l'année d'EY 2022 du Canada, qui rivalisera avec les lauréats d'autres pays lors d'une cérémonie à Monaco pour obtenir le titre d'Entrepreneur mondial d'EY 2023. L'entrepreneur de l'année d'EY de l'an dernier, Carl Hansen d'AbCellera - entreprise de biotechnologie établie en Colombie-Britannique reconnue pour son rôle de premier plan dans le développement d'un traitement par anticorps pour la COVID-19 - se rendra à Monaco le mois prochain pour représenter le Canada dans le cadre du volet mondial du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2022.

En 2022, les membres du jury indépendant du Québec sont : Andreea Crisan, présidente et chef de la direction d'Andy Transport; Brigitte Jalbert, présidente de Les Emballages Carrousel Inc.; Constance Raymond, vice-présidente exécutive, Administration et chef du Talent d'Outbox Technology; Martin Thériault, chef de la direction et président du conseil d'Eddyfi/NDT; et Jean-Stéphane Yansouni, associé, Corporation Financière Champlain.

Cette année, TSX Inc agit en tant que commanditaire du programme national.

À propos du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY

Le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY est le prix le plus prestigieux du monde des affaires remis aux entrepreneurs que rien n'arrête. Ces leaders visionnaires contribuent aux innovations, à la croissance et à la prospérité qui transforment le monde. Le programme offre aux entrepreneurs des points de vue et des expériences qui stimulent la croissance. Il leur permet de cultiver des relations avec leurs pairs afin de renforcer l'esprit d'entrepreneuriat dans le monde entier. Unique en son genre, Le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY est un prix d'envergure vraiment mondiale. Il rend hommage à des entrepreneurs dans le cadre de concours d'envergure régionale et nationale, et ce, dans plus de 145 villes et plus de 60 pays. Les lauréats rivalisent entre eux, dans l'espoir de remporter le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY. ey.com/gpe

À propos d'EY

La raison d'être d'EY est de bâtir un monde meilleur, de créer de la valeur à long terme pour les clients, les gens et la société, et de renforcer la confiance à l'égard des marchés financiers. S'appuyant sur les données et la technologie, les équipes diversifiées d'EY réparties dans plus de 150 pays instaurent la confiance grâce à des mécanismes de contrôle, et aident les clients à croître, à se transformer et à exercer leurs activités. Que ce soit dans le cadre de leurs services de certification, de consultation, de stratégie, de fiscalité ou de transactions, ou encore de leurs services juridiques, les équipes d'EY posent de meilleures questions pour trouver de nouvelles réponses aux enjeux complexes du monde d'aujourd'hui.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy‑statement. Les sociétés membres d'EY ne pratiquent pas le droit là où la loi l'interdit. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com. Suivez-nous sur Twitter @EYCanada.

