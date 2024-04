TORONTO, le 29 avril 2024 /CNW/ - Territoire traditionnel des Mississaugas de Credit, des Anishnabeg, des Chippewa, des Haudenosaunee et des Wendat, le 29 avril 2024 - Nuvalence, société de services-conseils en technologie, s'est jointe à EY afin d'accélérer la prestation de services en ingénierie de plateforme, développement de produits et IA générative aux organisations de l'ensemble des secteurs.

Nuvalence se joint à EY (Groupe CNW/EY (Ernst & Young))

Nuvalence met à la disposition d'EY une équipe chevronnée de plus de 140 ingénieurs, chefs de produits et architectes du Canada, des États-Unis et de Colombie qui renforceront la capacité des équipes d'EY à aider leurs clients à réinventer leurs secteurs d'activité grâce à des plateformes axées sur la valeur et l'IA.

« La transformation axée sur l'IA est au cœur des priorités de nombreuses organisations qui cherchent à pérenniser leur modèle d'affaires, explique Dave McQueen, associé directeur, Consultation chez EY Canada. Nous sommes ravis de nous associer à Nuvalence afin d'élargir et d'approfondir les capacités de gestion des risques et de transformation d'EY axées sur l'IA afin d'aider nos clients à se préparer à un avenir reposant sur l'IA grâce à des plateformes et des produits de pointe. »

Ensemble, les équipes d'EY et de Nuvalence aideront leurs clients à s'orienter dans leur parcours de transformation unique en tirant parti des possibilités offertes par l'IA générative afin d'élargir et de repenser leurs principales fonctions d'affaires, tout en explorant de nouveaux modèles de création de valeur.

« L'IA générative et l'analyse de données sont nécessaires afin de mener à bien tout ce qui touche le numérique, affirme Biren Agnihotri, leader, Ingénierie numérique, IA et données chez EY Canada. Nous sommes impatients de travailler avec Nuvalence afin d'accélérer notre croissance et de fournir à nos clients les plateformes dont ils ont besoin pour faire preuve de davantage d'agilité et d'innovation, et être mieux outillés pour affronter les changements. »

Nuvalence a conçu une plateforme intégrée à l'IA qui a permis à un important fabricant automobile de centraliser la gestion numérique de son parc de véhicules, ce qui est représentatif de la façon dont la société aide ses clients à créer de la valeur grâce à l'IA. Cette plateforme intègre tous les aspects de la gestion de la relation du fabricant avec ses clients, de la location au financement, en passant par l'entretien et le service à la clientèle. L'extensibilité de la plateforme permet aussi à d'autres divisions du fabricant de créer facilement de nouvelles expériences interreliées de façon transparente, ce qui leur permet de s'adapter rapidement aux besoins de leur clientèle et aux demandes du marché.

« Nuvalence a toujours cherché à appliquer son expertise technique approfondie à certains des problèmes les plus complexes qui se posent à ses clients, alors qu'ils doivent se transformer en organisations axées sur les plateformes et l'IA. Nous sommes ravis de pouvoir poursuivre et élargir cette mission au sein d'EY », indique Rakesh Malhotra, cofondateur et associé directeur de Nuvalence.

« Dès le départ, nous nous sommes toujours fait un point d'honneur de mettre en place des plateformes axées sur l'IA ayant une incidence concrète pour nos clients et leur clientèle, ajoute Sinclair Schuller, cofondateur et associé directeur de Nuvalence. Nous sommes ravis de nous joindre à EY et nous sommes reconnaissants de pouvoir poursuivre notre mission, mais aussi de l'élargir à grande échelle. »

Renseignements: Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Dina Elshurafa, [email protected], 519 697 2694