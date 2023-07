EY Canada accueille la plus récente sélection d'entrepreneurs noirs et autochtones dans le réseau Accès-entrepreneurs

Le programme d'EY a pour but de venir à bout des inégalités en soutenant des fondateurs qui favorisent l'innovation et le bien commun

TORONTO, le 13 juill. 2023 /CNW/ - EY Canada est heureuse d'annoncer le nom des 13 fondateurs d'entreprise sélectionnés pour participer au Réseau Accès-entrepreneurs d'EY 2023. Lancé au Canada en 2022, le programme aide les leaders des communautés noires et autochtones à accéder à de la formation et aux réseaux voulus pour transcender les obstacles et faire croître leur entreprise.

Le groupe constitué en 2023 réunit des entreprises à croissance rapide dont les missions et les appartenances sectorielles varient, mais qui ont comme dénominateur commun la promotion du bien commun et du développement durable tout en favorisant l'innovation et en créant des retombées économiques positives pour tous les Canadiens.

Les entrepreneurs canadiens sélectionnés sont :

« Des soins de santé au bien-être, en passant par les technologies reposant sur l'intelligence artificielle, le transport et le marketing ciblé sur la diversité, l'équité et l'inclusion, chaque entreprise est unique dans sa façon d'aborder les enjeux les plus pressants de notre époque et de lancer des solutions nouvelles sur le marché, explique Daniel Baer, codirecteur du programme Réseau Accès-entrepreneurs d'EY. La diversité remarquable des secteurs et des entrepreneurs qui composent le groupe de cette année témoigne du dynamisme de l'écosystème entrepreneurial canadien et des valeurs d'inclusivité et d'excellence qu'il incarne. »

« Historiquement, les entreprises détenues et exploitées par des groupes sous-représentés se sont heurtées à des obstacles en matière de financement, d'accès au capital et de relations, affirme Christopher Gordon, codirecteur du programme Réseau Accès-entrepreneurs d'EY. Par le biais du Réseau, nous habilitons des entrepreneurs à surmonter ces obstacles et à atteindre de nouveaux sommets en leur permettant de tirer parti des connaissances et des outils d'EY et de s'appuyer sur ses professionnels. Nous sommes on ne peut plus fiers de les accompagner dans leur croissance entrepreneuriale. »

« Le Réseau Accès-entrepreneurs représente pour EY un moyen concret d'incarner chaque jour sa raison d'être de travailler ensemble pour un monde meilleur, affirme Myriam Gafarou, codirectrice du programme Réseau Accès-entrepreneurs d'EY. Ensemble, nous pouvons bâtir une économie plus forte en favorisant une économie plus inclusive. »

D'abord lancé aux États-Unis, le Réseau Accès-entrepreneurs a pour but de venir à bout des inégalités en offrant à des chefs de la direction issus de groupes sous-représentés ayant fondé des organisations privées à but lucratif un programme de formation d'un an, de l'encadrement et des possibilités de réseautage tout en travaillant avec des organismes réglementaires et sectoriels partenaires qui les aident à éliminer les obstacles traditionnels au financement. Les participants au Réseau Accès-entrepreneurs ont également accès aux outils et aux services d'EY, bénéficient d'un programme de formation pour cadres personnalisé et sont jumelés à un ambassadeur de relations d'EY pour des séances de coaching individuel afin de les aider à s'orienter tout au long de leur croissance.

Le Réseau fonctionne en parallèle avec les programmes Femmes entrepreneures gagnantes et Le Grand Prix de l'EntrepreneurMC d'EY pour aider les entreprises à réaliser une croissance extensive et intensive et à surmonter les obstacles, tout en créant un écosystème entrepreneurial équitable et inclusif pour tous.

À propos du Réseau Accès-entrepreneurs d'EY

Le Réseau Accès-entrepreneurs d'EY vise à fournir du soutien aux entrepreneurs noirs et autochtones. Il a pour but de contribuer à la lutte contre les inégalités, en s'appuyant sur un programme de formation personnalisé d'un an à l'intention des propriétaires d'entreprises privées à but lucratif, ainsi que sur l'offre de possibilités d'encadrement et de réseautage. Les participants sont jumelés à un ambassadeur de relations d'EY qui, en tant que coach attitré, les aide à s'orienter tout au long de leur processus de croissance.

À propos d'EY

La raison d'être d'EY est de bâtir un monde meilleur, de créer de la valeur à long terme pour les clients, les gens et la société, et de renforcer la confiance à l'égard des marchés financiers. S'appuyant sur les données et la technologie, les équipes diversifiées d'EY présentes dans plus de 150 pays instaurent la confiance au moyen de la certification, et aident les clients à prospérer, à se transformer et à exercer leurs activités. Que ce soit dans le cadre de leurs services de certification, de consultation, de stratégie, de fiscalité ou de transactions, ou encore de leurs services juridiques, les équipes d'EY posent de meilleures questions pour trouver de nouvelles réponses aux enjeux complexes du monde d'aujourd'hui.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Les sociétés membres d'EY ne pratiquent pas le droit là où la loi l'interdit.

Pour en savoir plus sur notre organisation, visitez le site ey.com/ca/fr. Suivez-nous sur Twitter : @EYCanada.

Le présent communiqué est publié par Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l.

