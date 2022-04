EY Canada accueille Blackdot pour renforcer les capacités de transformation et de croissance qu'elle offre à ses clients

Concevoir des outils et des capacités qui mettent les idées au service de la croissance



MONTRÉAL, le 12 avril 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, EY Canada accueille l'équipe canadienne de Black Dot Consulting Pty Ltd ("Blackdot") pour bonifier les capacités de transformation et de croissance qu'elle offre à ses clients. Blackdot est une société de conseils spécialisée bien établie qui élabore et met en œuvre pour sa clientèle des stratégies qui assurent une croissance durable centrée sur le client.

« Les entreprises qui souhaitent croître et optimiser leurs activités dans un contexte de grands bouleversements doivent intensifier leurs efforts de transformation, a affirmé Linda Williams, associée directrice, Consultation, EY Canada. Nous sommes ravis de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres de notre équipe. Ensemble, nous pourrons améliorer la manière dont nous menons à bien les projets de transformation centrés sur les clients pour que ceux-ci dégagent une valeur à long terme et prospèrent dans un marché en constante évolution. »

Grâce à cette acquisition, les équipes d'EY pourront aider leurs clients à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies de croissance centrées sur le client qui tiennent compte de l'activation du parcours client, de l'excellence commerciale, de l'adoption des technologies et de la stratégie d'accès à des canaux.

« Il s'agit d'une occasion formidable de réaliser notre ambition de générer une valeur à long terme pour nos clients en les aidant à relever des défis complexes, a déclaré Elliot Morris, associé, Consultation, EY Canada. La mise en place d'une stratégie de transformation des entreprises efficace axée sur les gens permet aux organisations de transformer les parcours des clients en vecteurs de revenus et de résultats. »

Fondée en 2001 à Sydney, en Australie, par son chef de la direction Marty Nicholas, Blackdot offre ses services à une clientèle internationale et s'est taillé une réputation parmi les sociétés axées sur la transformation et la croissance de la clientèle les plus prometteuses et novatrices.

« Je suis vraiment emballé de voir les avantages qui découleront de cette union avec EY pour nos clients et nos gens, a affirmé Marty Nicholas, qui occupera des fonctions dans le cadre du partenariat avec EY et dont l'équipe de 64 personnes viendra grossir les rangs des sociétés EY à l'échelle mondiale, soit en Australie, au Royaume-Uni et au Canada. En jumelant les capacités complémentaires d'EY en matière de stratégie, de technologie, de données, de numérique et de services consultatifs en ressources humaines avec notre expertise en transformation et en croissance de la clientèle, nous pavons la voie à la création encore plus rapide d'une valeur accrue pour les clients qui cherchent à transformer leur stratégie d'accès au marché. Nous sommes impatients de voir comment notre équipe contribuera à réaliser l'ambition d'EY de se doter de capacités de transformation et de croissance de calibre mondial pour ses clients. »

Voyez en quoi l'acquisition de Blackdot contribue à rehausser notre offre de services de consultation en aidant les organisations à trouver un équilibre entre une expérience utilisateur exceptionnelle et des stratégies de croissance novatrices sur mesure.

