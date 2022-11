EY annonce une alliance d'envergure mondiale avec Shopify visant à développer un nouveau marché pour les produits réglementés et à offrir des services de commerce électronique adaptés aux entreprises

Aider les entreprises du secteur du commerce de détail à accéder plus rapidement au marché, à prendre de l'expansion et à accroître leur potentiel de revenus, à réduire les coûts, à atténuer le risque fiscal et à offrir des expériences personnalisées

Fournir aux entreprises clientes un accès aux centres mondiaux d'expérience wavespace d'EY x Shopify afin de créer conjointement des expériences de magasinage transformationnelles

MONTRÉAL, le 7 nov. 2022 /CNW/ - EY annonce aujourd'hui une alliance d'envergure mondiale avec Shopify Inc., fournisseur d'infrastructures Internet destinées au commerce en ligne, visant à aider les entreprises à maximiser le potentiel du commerce en ligne et à soutenir la vente de produits réglementés.

L'alliance entre EY et Shopify, qui est une société fondée au Canada, a pour but d'aider les entreprises à mettre en place et à déployer leurs activités de commerce électronique de deux façons. Tout d'abord, au moyen des services d'intégration de systèmes de commerce électronique d'EY - lesquels ont été optimisés en vue de la mise en œuvre de la plateforme Shopify pour les entreprises d'envergure - puis en créant de nouvelles options sécurisées pour la vente des produits réglementés, tels que les produits pharmaceutiques et les boissons alcoolisées.

Cette alliance permet une synergie entre, d'une part, la rapidité de mise en valeur de Shopify et sa plateforme personnalisable et rapidement déployable et, d'autre part, les capacités d'intégration d'EY dans l'ensemble des systèmes d'arrière-guichet pertinents, tels que la planification des ressources de l'entreprise, la gestion des relations clients (GRC), la gestion des stocks, le traitement des commandes et la présentation de l'information financière, la mise en œuvre en arrière-plan et la gestion des taxes indirectes, ainsi que l'expérience client de première ligne.

Les capacités éprouvées des équipes d'EY en matière de conformité, d'analyse de données, de fiscalité mondiale, de commerce et de services gérés aideront les grandes entreprises de commerce de détail de Shopify à satisfaire aux exigences de conformité lors de la vente de produits réglementés, peu importe la situation géographique. Une telle approche permettra à ces entreprises d'être au fait des règlements qui évoluent rapidement, d'exercer leurs activités et de vendre leurs produits en toute conformité, tout en atténuant les risques, et de mettre en place un modèle de distribution efficace sur le plan fiscal, créant ainsi une expérience numérique de première classe pour les clients.

EY et Shopify formeront initialement un groupe de 500 professionnels techniques partout dans le monde. Ces professionnels joueront un rôle important en mettant la force unique de cette alliance au service des entreprises clientes d'envergure et en créant rapidement de la valeur pour les clients. De plus, jusqu'à 10 000 conseillers apporteront un soutien supplémentaire aux professionnels en se familiarisant à la plateforme Shopify. L'alliance favorisera également la mise sur pied d'un ensemble de centres wavespace d'EY x Shopify unique en son genre. Tirant parti du réseau mondial des centres d'innovation wavespaceMC d'EY (notamment ceux situés à New York, à Londres, à Toronto, à Sydney et à Singapour), ces centres réuniront la puissance de Shopify, des équipes d'EY et de leurs clients communs pour créer des expériences clients et des solutions en ligne améliorées, redéfinir l'avenir du commerce électronique et ouvrir de nouveaux marchés pour les produits réglementés.

Kristina Rogers, leader mondiale, Produits de consommation, EY :

« Les entreprises et les marchands en ligne redéfinissent leurs stratégies en matière de commerce électronique afin d'offrir des expériences améliorées, plus pertinentes et fluides pour répondre aux attentes élevées des clients du commerce électronique. Cette collaboration avec Shopify aidera les entreprises à améliorer le parcours de leurs clients, à explorer de nouveaux canaux et ultimement à accroître leurs activités, tout en évoluant dans l'univers toujours plus complexe du commerce de détail réglementé. »

Jad Shimaly, président et chef de la direction, Ernst & Young, s.r.l./s.e.n.c.r.l. (EY Canada) :

« Les environnements de commerce électronique accélérés devront rapidement opérer un virage pour prospérer et répondre aux demandes et aux attentes de la nouvelle génération de consommateurs avisés. L'alliance avec Shopify permettra d'offrir un vaste éventail de services transformationnels qui aideront les entreprises à respecter l'environnement réglementaire complexe du commerce de détail et de créer de nouveaux modèles opérationnels offrant des expériences clients durables et fluides. Je me réjouis à l'idée d'ouvrir de nouvelles perspectives pour nos clients qui leur permettront de croître à grande échelle tout en générant de la valeur à long terme pour l'ensemble des parties prenantes. »

Harley Finkelstein, Shopify :

« Les entreprises modernes exercent leurs activités dans un environnement complexe où le volume, la rapidité et la flexibilité sont nécessaires pour stimuler la croissance. Nous sommes ravis de travailler avec les équipes d'EY en vue d'offrir à davantage de grandes entreprises dans le monde entier le rendement, la personnalisation et l'expertise commerciale que nos marchands connaissent et apprécient. »

Pour plus d'information, veuillez consulter le site ey.com/alliances.

À propos d'EY

La raison d'être d'EY est de travailler ensemble pour bâtir un monde meilleur, de contribuer à créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses gens et la société, et de renforcer la confiance à l'égard des marchés financiers.

S'appuyant sur les données et la technologie, les équipes diversifiées d'EY présentes dans plus de 150 pays instaurent la confiance au moyen de la certification, et aident les clients à prospérer, à se transformer et à exercer leurs activités.

Que ce soit dans les services de certification, de consultation, de stratégie, de fiscalité ou de transactions, ou encore au sein des services juridiques, les équipes d'EY posent de meilleures questions pour trouver de nouvelles réponses aux enjeux complexes du monde d'aujourd'hui.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Les sociétés membres d'EY ne pratiquent pas le droit là où la loi l'interdit. Pour plus d'information, veuillez consulter le site ey.com.

Le présent communiqué a été publié par EYGM Limited, société membre de l'organisation mondiale d'EY qui ne fournit pas de services aux clients.

À propos de Shopify

Shopify est un important fournisseur d'infrastructures Internet destinées au commerce en ligne, offrant des outils fiables pour lancer, développer, commercialiser et gérer une entreprise de commerce de détail, quelle qu'en soit la taille. Shopify facilite le commerce électronique pour toutes les parties grâce à une plateforme et des services conçus pour assurer la fiabilité, tout en offrant une meilleure expérience de magasinage aux consommateurs de partout. Fièrement fondée à Ottawa, Shopify fait tourner des millions d'entreprises dans plus de 175 pays et a notamment su gagner la confiance de nombreuses entreprises telles que Allbirds, Gymshark, Heinz, Tupperware, FTD, Netflix et FIGS. Pour plus d'information, veuillez consulter le site www.shopify.com.

