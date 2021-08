En complément dans un parcours continu, Ouvrir le dialogue sur la diversité corporelle, une exposition collective ancrée dans notre réalité, fait écho à l'œuvre de ce géant de la modernité. Picasso a fait fi des dictats des canons esthétiques liés à la représentation de la figure humaine, ce qui permet au Musée de soulever certaines préoccupations sociales actuelles et d'offrir une réflexion pertinente et bienveillante sur la diversité corporelle. L'exposition met donc en relation l'œuvre de Picasso avec celles d'une dizaine d'artistes contemporains - The Womanhood Project (Sara Hini et Cassandra Cacheira), Marion Wagschal, Arianne Clément, Haley Morris-Cafiero, Alain Benoit, ChasonYeboah, Fred Laforge, Kamissa Ma Koïta, Kezna Dalz et Les folies passagères (Maude Bergeron) - s'intéressant à la représentation du corps dans leur pratique. Une aventure complémentaire, qui se veut un geste d'ouverture, un pas vers l'autre, une participation concrète aux débats de notre société visant à la rendre meilleure.

Le corps, explorations infinies

Présentée comme une rétrospective thématique, explorant plus de 75 ans de carrière, Picasso. Figures a été conçue par le Musée national Picasso-Paris (France) à partir de sa remarquable collection, en collaboration avec le MNBAQ et MondoMostre. Elle regroupe une sélection de 76 œuvres, dont 47 peintures majeures, produites entre 1895 et 1972. Du portrait, marqué par les années d'apprentissage inspiré des maîtres espagnols du 17e siècle, aux représentations à la gestuelle expressionniste et libérée de la dernière période, le corps déconstruit, reconstruit et constamment transformé se mue en figures plastiques sur la trajectoire de ce génie hors normes.

Six œuvres incontournables pour six thèmes fascinants

L'exposition est articulée autour de six thèmes - Figures féminines, Figures cubistes, Figures magiques, Figures sculpturales, Figures défigurées, Figures tardives - et compte essentiellement des peintures, des dessins et des estampes, allant des années de formation du maître espagnol aux ultimes toiles de la dernière période. Elle rassemble aussi un remarquable ensemble de sculptures qui rappelle la dimension pluridisciplinaire de l'artiste.

Parmi les pièces maîtresses, illustrant chacun des thèmes ponctuant le parcours de l'exposition ainsi que des périodes marquantes de la carrière de Picasso, il faut mentionner : La Lecture (1932), L'Homme à la guitare (1911), Figure : projet pour un monument à Guillaume Apollinaire, Les Baigneuses (1918), Grand nu au fauteuil rouge (1929), et enfin, Le Déjeuner sur l'herbe d'après Manet (1960).

Hommage aux muses de Picasso

Picasso est encensé pour son art. Cependant, nombre de biographies font aussi le récit de ses comportements répréhensibles à l'égard des femmes. Faut-il séparer la vie de l'artiste de son œuvre? À cette question éthique et philosophique, Picasso a lui-même fourni des éléments de réponse : « C'est qu'il ne suffit pas de connaître les œuvres d'un artiste. Il faut aussi savoir quand il les faisait, pourquoi, comment, dans quelles circonstances. », disait-il. Le MNBAQ a choisi de rendre hommage aux femmes de sa vie, à ses muses, car l'œuvre de Picasso est intimement liée à ses histoires d'amour, où la passion a côtoyé la violence et la destruction.

Temps d'arrêt au cœur de la visite

D'ailleurs, une section de l'exposition permet également un temps d'arrêt pour entendre trois des collaborateurs de cette double proposition - Mickaël Bergeron, Cassandra Cacheiro et Sara Hini -, offrir des pistes de réflexion sur la possibilité de distinguer la vie des artistes de leur œuvre. Ils abordent cette question éthique sous différents angles pour nourrir nos réflexions personnelles. À l'ère du boycottage culturelle, maintenir un dialogue permet de mieux comprendre les enjeux et de mettre en relief les zones grises qui subsistent au fil du temps.

Les crédits

Picasso. Figures est une exposition organisée par le Musée national des beaux-arts du Québec en collaboration avec le Musée national Picasso-Paris et MondoMostre. Elle est rendue possible grâce à une contribution, qui provient de la Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des expositions internationales majeures. L'exposition Ouvrir le dialogue est organisée par le MNBAQ.

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

Picasso. Figures

Ouvrir le dialogue sur la diversité corporelle

Pavillon Pierre Lassonde

Jusqu' au 12 septembre 2021

SOURCE Musée national des beaux-arts du Québec

Renseignements: 418 643-2150 ou 1 866 220-2150 / mnbaq.org

