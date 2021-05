Expositions agricoles au Québec - Reconduction du programme d'appui aux expositions agricoles jusqu'en 2024

QUÉBEC, le 25 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne annonce que le programme d'appui aux expositions agricoles sera reconduit jusqu'en 2024. Doté d'une enveloppe de sept millions de dollars, ce programme a pour objectif de promouvoir l'agriculture et l'agroalimentaire québécois auprès de la population par l'entremise des différentes expositions agricoles dans les diverses régions du Québec.

C'est une trentaine d'évènements qui pourront bénéficier du programme pour rapprocher le secteur agricole du consommateur, encourager l'achat local et renforcer le sentiment de fierté et d'appartenance au milieu agricole par la mise en valeur du patrimoine culinaire, des ressources et des produits du terroir. De plus, les liens créés par les intervenants du milieu de l'agriculture lors des expositions agricoles démystifient les mesures pour accroître l'autonomie alimentaire, multiplient les connaissances alimentaires et augmentent le dialogue avec les consommateurs.

Citation

« Encore cette année, la pandémie amène de nombreux défis. Les expositions agricoles qui attirent habituellement des milliers de visiteurs chaque été devront se réinventer en adaptant leur évènement aux directives de la santé publique. Je souhaite féliciter les organisateurs pour leur engagement et leur détermination face à cette situation.

Ces lieux de rassemblement régionaux enracinés dans l'histoire du Québec rapprochent les citoyens au monde agricole. Les expositions agricoles constituent une vitrine exceptionnelle pour mettre en évidence le savoir-faire et la capacité d'innovation du secteur agricole et agroalimentaire. Pour le public, il s'agit de lieux privilégiés pour découvrir et redécouvrir les produits de chez nous et s'informer sur les enjeux des entreprises agricoles et agroalimentaires et comment celles-ci contribuent à l'autonomie alimentaire du Québec ».

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Le Programme d'appui aux expositions agricoles 2021-2024 a été élaboré pour qu'il réponde aux besoins actuels des expositions agricoles qui doivent constamment se renouveler pour attirer l'intérêt des visiteurs en plus de s'adapter au contexte sanitaire.





Une nouvelle mesure permettra de favoriser le maintien des expositions agricoles et sectorielles en offrant une compensation en cas d'annulation des évènements en raison de la crise sanitaire actuelle.





Les chiffres d'affaires générés par les expositions agricoles ont représenté en 2019 un apport d'un peu plus de 13 millions dans les différentes communautés au Québec.

Lien connexe

Association des expos agricoles du Québec

Page du programme

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Laurence Voyzelle, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2525