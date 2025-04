Exposition universelle 2025 d'Osaka - Le Québec dévoile sa programmation

QUÉBEC, le 14 avril 2025 /CNW/ - Cinquante-cinq ans après sa participation à l'Exposition universelle d'Osaka en 1970, le gouvernement du Québec présente à nouveau une programmation mettant en vedette la créativité, l'innovation et la gastronomie québécoises. Du 23 au 26 juin 2025, le « Rendez-vous Québec-Osaka » se déroulera dans le pavillon du Canada.

Parmi les activités offertes, mentionnons un événement sur l'identité gastronomique québécoise avec le créateur d'harmonies François Chartier, des prestations d'artistes, notamment de Pierre Lapointe et de Dominique Fils-Aimé, ainsi que des conférences sur la santé en collaboration avec des partenaires de la Francophonie.

Investissement Québec International accompagnera par ailleurs une quinzaine d'entreprises dans le cadre de deux missions commerciales, l'une axée sur l'énergie et l'environnement, l'autre sur les industries créatives. Sur place, plusieurs activités économiques seront organisées, dont des rencontres d'affaires stratégiques et des conférences, en vue de renforcer le positionnement du Québec comme partenaire économique de premier plan au Japon, notamment dans des secteurs tels que les sciences de la vie et l'intelligence artificielle. Les filiales québécoises déjà établies en Indo-Pacifique participeront également à des activités visant à soutenir le développement de leurs affaires sur ce territoire. L'ensemble de ces actions sera mené en collaboration avec la Délégation générale du Québec à Tokyo, ce qui contribuera à faire rayonner le Québec comme un allié de choix pour les échanges commerciaux.

« Le Québec est fier de prendre part à l'Expo d'Osaka 2025 et de mettre en lumière sa créativité et la richesse de son territoire. Cette participation est une occasion privilégiée de renforcer nos liens en matière de culture et d'innovation, tout en intensifiant nos échanges économiques avec le Japon. Le Québec continue de s'affirmer comme un partenaire stratégique auprès de cet allié essentiel et de longue date en Indo-Pacifique. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« C'est le rôle d'Investissement Québec International de faire valoir l'expertise des acteurs québécois auprès des grands donneurs d'ordres des secteurs stratégiques de notre économie. Dans un contexte d'incertitude économique mondial, il est crucial pour nos entreprises de diversifier leurs marchés et d'y consolider leurs liens, tant au Japon que dans le reste du monde. La tenue de l'Exposition universelle à Osaka offre une vitrine exceptionnelle pour faire rayonner le Québec, non seulement auprès du pays hôte, mais aussi auprès d'un large public international. »

Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International

Le Québec dispose d'une représentation à Tokyo depuis 1973. L'Expo d' Osaka en 1970 est l'un des événements majeurs qui ont mené à l'ouverture de cette représentation.

depuis 1973. L'Expo d' en 1970 est l'un des événements majeurs qui ont mené à l'ouverture de cette représentation. La Délégation générale du Québec à Tokyo a accueilli son nouveau délégué général, M. Mario Girard , en février 2025.

a accueilli son nouveau délégué général, M. , en février 2025. Quatrième économie mondiale et pays membre du G7, le Japon est un partenaire commercial de premier plan du Québec.

L'an dernier, les exportations québécoises vers le Japon ont dépassé les deux milliards de dollars, un sommet qui fait du Japon le troisième marché international en importance du Québec.

Plusieurs firmes et créateurs québécois ont participé à la conception et à la création du pavillon du Canada .

