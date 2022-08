Exposition Nous : regards sur l'assistance sociale et ses préjugés

QUÉBEC, le 25 août 2022 /CNW Telbec/ - L'Université TÉLUQ vous invite à découvrir l'exposition NOUS : portraits de l'assistance sociale, qui sera présentée du 14 septembre au 9 octobre 2022 à l'Écomusée du fier monde, à Montréal.

Déconstruire les idées reçues

Exposition "Nous" (Groupe CNW/Université TÉLUQ)

NOUS : portraits de l'assistance sociale invite à identifier et à déconstruire les idées reçues à l'endroit des personnes prestataires de l'aide sociale. Ce sera l'occasion de découvrir leurs réalités méconnues, les perceptions qu'entretiennent les Québécois et Québécoises à leur égard et la nature des aides de l'État dites « de dernier recours ».

L'exposition regroupe des portraits photographiques, des témoignages et les constats d'une vaste recherche universitaire. Elle présente également l'histoire et la nature des programmes d'assistance sociale au Québec, tout en questionnant notre rapport collectif à la pauvreté.

Des exclusions multiples et persistantes

Vingt ans après l'adoption de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale et en dépit des droits établis par la Charte des droits et libertés de la personne, un constat perdure : non seulement les personnes assistées sociales demeurent-elles confrontées à des conditions sociales et économiques extrêmement difficiles, mais elles constituent aussi l'un des groupes les plus stigmatisés au Québec. En effet, au quotidien, les personnes assistées font les frais de préjugés solidement ancrés, ainsi que de nombreuses mesures de contrôle administratif.

Présentée pour la toute première fois, cette exposition est le fruit d'un travail de recherche du professeur Normand Landry, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains, appuyé par Anne-Marie Gagné, également professeure à l'Université TÉLUQ, et par le Collectif pour un Québec sans pauvreté.

« Fruit d'un travail colossal de recherche et de documentation, cette exposition est fondamentale dans sa mise en lumière d'une frange de notre population souvent invisible ou, pire, mal perçue. C'est pourquoi, en plus de permettre à la recherche scientifique de sortir dans la rue, cette exposition fait plus que jamais œuvre utile dans notre société en confrontant nos perceptions encore trop souvent teintées par des biais involontaires », a déclaré la directrice générale de l'Université TÉLUQ, madame Lucie Laflamme.

M. Landry a reçu une subvention du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada pour vulgariser ses recherches scientifiques, qui prennent ici la forme d'une exposition interactive grand public. L'exposition dispose également de l'appui financier de la Ville de Montréal et du Centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique. L'exposition prendra ensuite la route de du Québec pour être présentées dans plusieurs lieux et institutions muséales.

L'Écomusée du fier monde

Musée d'histoire et musée citoyen, l'Écomusée du fier monde invite à explorer des volets méconnus de la culture montréalaise. On peut y découvrir la vie quotidienne en milieu ouvrier et suivre le parcours inspirant de groupes citoyens. En plus des expositions de l'Écomusée, il est possible de visiter l'ancien bain public Généreux, magnifique exemple de l'architecture des années 1920.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, l'Université TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

