Exposition Mémoires végétales - Transmissions noires, la biennale transnationale noire Af-flux

MONTRÉAL, le 13 nov. 2023 /CNW/ - Dès le 15 novembre, la maison de la culture Claude-Léveillée de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension proposera une nouvelle exposition intitulée Mémoires végétales des artistes Astrid González, Kosisochukwu Nnebe, Emmanuel Osahor, Michèle Magema et Héritier Bilaka, dans le cadre de la deuxième édition de Transmissions noires, la biennale transnationale noire Af-flux. Sous le commissariat d'Olivier Marboeuf et de la conseillère au commissariat Cécilia Bracmort, cette exposition marie la photographie, la vidéo, l'installation, la sculpture et la peinture en créant des ponts entre les générations et les récits des histoires des communautés noires.

Mémoires végétales se penche sur la transmission du savoir et de l'histoire, en abordant le végétal comme un élément central, noué à la guérison, la protection et d'autres connaissances et traditions des communautés noires et afro-descendantes.

« Cette exposition collective met de l'avant l'histoire créative de cinq personnes afro-descendantes, qui nous partagent leur bagage et leur vision par l'entremise de démarches artistiques singulières. C'est un objet culturel, mais aussi historique et politique, riche qui mérite d'être découvert. En plus, c'est présenté à la maison de la culture Claude-Léveillée, qui est située en plein cœur de l'arrondissement, un emplacement de choix pour rapprocher la culture des gens. Alors, aucune bonne raison de rater ça! » a mentionné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

À propos des artistes

Astrid González est Colombienne et travaille dans différentes disciplines telles que la vidéo, la photographie et la sculpture. Ses œuvres abordent des réflexions esthétiques et critiques sur les processus historiques des communautés afro-descendantes en Amérique, représentées depuis le

XVIe siècle à aujourd'hui.

Kosisochukwu Nnebe est une artiste visuelle canadienne d'origine nigériane. La pratique de Nnebe s'investit dans le démêlage du processus de racialisation et repense la politique de la visibilité des communautés noires. Se déplaçant à travers l'installation et les médias, elle crée des œuvres qui changent de forme et se transforment pour révéler un aperçu de nouvelles façons de voir et de comprendre la noirceur.

Emmanuel Osahor est né au Nigéria et vit et travaille à Toronto. La pratique d'Emmanuel explore le thème de la beauté en tant que nécessité à la survie et comme étant précurseur à la prospérité. Son travail dépeint le jardin comme étant un sanctuaire construit où se manifestent la beauté et les efforts pour l'entretenir.

Michèle Magema, artiste franco-congolaise, commence sa carrière comme peintre, puis elle passe rapidement à des médiums tels que la vidéo, la performance et la photographie. Le travail de Michèle a été exposé dans plusieurs pays d'Europe, d'Afrique et aux États-Unis.

Héritier Bilaka, Congolais d'origine, est un artiste visuel basé à Ottawa. Marqué par les questions sociales dans son pays d'origine, et ses réflexions sur la mémoire culturelle et historique des peuples, il explore les conditions humaines dans leurs dimensions matérielles et spirituelles liées à l'environnement à travers la représentation du corps humain nu comme une réflexion sur les origines de l'identité humaine dans un style figuratif.

À propos de la biennale

Af-flux ancre son action dans le dialogue des communautés noires, disséminées à travers le monde. La biennale est un événement rassembleur qui met au centre de ses préoccupations les histoires plurielles des communautés noires. Elle présente le travail de 27 artistes québécois et internationaux dans huit lieux culturels montréalais.

Mémoires végétales se tiendra jusqu'au 14 janvier 2024 à la maison de la culture Claude-Léveillée. Le vernissage aura lieu le jeudi 23 novembre à 17 h 30 en compagnie des artistes et du commissaire.

Aucune inscription n'est requise pour visiter l'exposition. Parcourez la programmation culturelle complète sur le site montreal.ca/vsp.

