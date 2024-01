Exposition à la maison de la culture Claude-Léveillée : Un langage visuel sur l'errance à découvrir

MONTRÉAL, le 22 janv. 2024 /CNW/ - La maison de la culture Claude-Léveillée présentera dès le 24 janvier prochain, l'exposition Errances - Signes de survie de l'artiste Suzanne Cloutier. Cette exposition interroge, à travers une série de dessins et de peintures, notre sens de l'hospitalité dans un monde où le déplacement des populations devient un enjeu majeur et incontournable.

Affiche de l'exposition Errances - Signes de survie de Suzanne Cloutier (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

« Avec cette nouvelle année qui débute, j'ai le plaisir d'inviter les citoyennes et les citoyens à la première exposition de 2024. Cette année encore, l'équipe culturelle nous a concocté une programmation pleine de découvertes et de surprises. Que ce soit dans nos salles de diffusion - à commencer par cette fascinante proposition qui allie art, langage, sociologie et histoire - dans nos bibliothèques ou ailleurs, une foule d'activités s'offrent à vous. De quoi occuper la saison hivernale pour ceux et celles qui redoutent le froid et privilégient les sorties culturelles », a mentionné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

La majorité des œuvres de l'exposition s'inspirent de pictogrammes que l'on trouvait sur les murs et les clôtures durant la période précédant la Seconde Guerre mondiale. Utilisés par les personnes sans-abris, les vagabonds et les gitans, ils permettaient de passer aux autres itinérants de l'information sur les dangers ou les avantages d'un lieu ou d'une maison. Les pictogrammes renseignent sur tous les détails du quotidien; où trouver de la nourriture, un gîte, du travail et aussi ce qu'il faut éviter afin d'échapper aux ennuis d'un monde hostile à l'errance.

Ces œuvres sont le pendant visuel du livre Errances, publié en octobre dernier aux éditions du passage, dans lequel Suzanne Cloutier explore le thème en lien avec la littérature, la peinture, l'architecture et le design. Des peintures plus anciennes et plus récentes explorent aussi les sujets du partage du territoire, de la migration et de l'expulsion.

À propos de l'artiste

Suzanne Cloutier vit et travaille à Montréal, sa ville natale. Elle est diplômée de l'Université Concordia en peinture et en dessin, qui demeurent ses outils de prédilection. Dans ses œuvres, où elle explore des thèmes empruntés à l'histoire de l'art et à l'actualité, elle s'attarde particulièrement sur la violence humaine. Ses peintures, dessins et lithographies ont fait partie d'expositions solos et collectives, principalement dans le réseau des maisons de la culture de Montréal et dans des centres d'artistes du Québec. Attirée par le livre d'artiste, Suzanne Cloutier s'est formée à la reliure d'art et à l'écriture et, en 2018, a fait ses débuts dans ce domaine en présentant Vagrancy-Signs for Survival à la foire Volume 1 MTL. Également décoratrice en chef de cinéma, elle a collaboré à plus de soixante productions québécoises et étrangères, dont L'Âge des ténèbres, Source Code, Brooklyn ou encore Scream VI. Son livre Errances est le premier ouvrage qu'elle publie.

Errances - Signes de survie se tiendra jusqu'au 3 mars à la maison de la culture Claude-Léveillée. Le vernissage aura lieu le mercredi 24 janvier à 17h30 en compagnie de l'artiste. Une causerie avec l'exposante se tiendra le samedi 3 février à 15h au café de la maison de la culture Claude-Léveillée.

Aucune inscription n'est requise pour visiter l'exposition. Parcourez la programmation culturelle complète sur le site montreal.ca/vsp.

SOURCE Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal)

Renseignements: Audrey Villeneuve, Chargée de communication, [email protected]