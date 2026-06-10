Exploiter l'énergie du sous-sol pour assurer l'avenir énergétique des communautés éloignées

Le professeur Jasmin Raymond à la tête d'une Chaire de recherche du Canada de 1,4 M$ à l'INRS pour réduire la dépendance aux énergies fossiles grâce aux systèmes géoénergétiques

QUÉBEC, le 10 juin 2026 /CNW/ - Face à l'urgence climatique et à la nécessité de réduire la dépendance aux énergies fossiles, le sous-sol pourrait jouer un rôle clé dans la transition énergétique du Canada, en particulier pour les communautés éloignées.

Le professeur à l’INRS Jasmin Raymond, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’analyse des systèmes géoénergétiques durables, sur le terrain dans les Territoires du Nord-Ouest. Crédit photo : Michaël Thibault (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS)) Le professeur à l’INRS Jasmin Raymond et son équipe sur le terrain dans les Territoires du Nord-Ouest. Crédit photo : Michaël Thibault (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS))

C'est précisément dans ce contexte que s'inscrit le travail du professeur Jasmin Raymond de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l'analyse des systèmes géoénergétiques durables (niveau 1), financée à hauteur de 1,4 M$ par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

https://inrs.ca/la-recherche/professeurs/jasmin-raymond/https://inrs.ca/la-recherche/chaires-groupes-et-reseaux-de-recherche/repertoire-des-chaires-groupes-et-reseaux-de-recherche/chaire-de-recherche-du-canada-en-analyse-des-systemes-geoenergetiques-durables/https://nserc-crsng.canada.ca/frCette Chaire vise à accélérer la transition énergétique et à réduire la dépendance aux énergies fossiles. Elle s'appuie sur l'expertise reconnue du professeur Raymond en géothermie utilisée pour le chauffage, le refroidissement et la production d'électricité, et explore le potentiel de la croûte terrestre pour répondre aux besoins énergétiques tout en préservant l'environnement.

Ses travaux combinent modélisation numérique, caractérisation géologique et expérimentation en laboratoires naturels, et se concentrent sur trois axes : la géothermie, le stockage d'hydrogène vert et la recherche d'hydrogène naturel.

La géothermie au service de l'autonomie des communautés

L'équipe du professeur Raymond s'intéresse au potentiel géothermique des régions éloignées. Elle collabore avec des communautés rurales, isolées et autochtones, notamment dans le Nord canadien, et mène ses recherches directement sur leur territoire. L'objectif est de soutenir la transition énergétique de ces communautés, qui sont encore fortement dépendantes des combustibles fossiles comme le diesel.

« Peu de travaux scientifiques sont réalisés dans ces communautés éloignées. Elles représentent de trop petits marchés pour intéresser les acteurs industriels de l'énergie. Or, il est essentiel de s'y attarder afin de renforcer leur souveraineté énergétique et de réduire le coût environnemental associé à leur dépendance aux énergies fossiles. »

-- Jasmin Raymond, professeur à l'INRS et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l'analyse des systèmes géoénergétiques durables

Responsable scientifique du Laboratoire ouvert de géothermie et affilié au Centre Eau Terre Environnement de l'INRS, le professeur Raymond s'emploie à tirer parti de résultats probants obtenus dans les régions subarctiques afin de les transposer à des conditions plus extrêmes, notamment dans le bassin franklinien de l'Arctique.

Le stockage souterrain d'hydrogène vert pour stabiliser les réseaux énergétiques

Dans le cadre de la Chaire, son équipe explore également la conversion des surplus d'électricité issus de sources renouvelables, comme le solaire et l'éolien, en hydrogène vert, permettant le stockage d'énergie et contribuant à stabiliser les réseaux énergétiques.

Ces travaux se concentrent notamment sur les Îles-de-la-Madeleine, où le sous-sol salin serait favorable à la création de grandes cavités souterraines de stockage.

« L'approvisionnement énergétique des Îles dépend encore essentiellement d'une centrale thermique, mais l'éolien s'y développe rapidement. Nos recherches visent à soutenir ce développement, en proposant une solution de stockage souterrain sous forme d'hydrogène vert afin de garantir une alimentation continue en énergie. »

-- Jasmin Raymond

L'hydrogène naturel, une ressource émergente prometteuse

L'équipe du professeur Raymond s'intéresse finalement à l'exploration de réservoirs d'hydrogène géologique naturel, une ressource récemment identifiée et particulièrement prometteuse, puisque son exploitation n'émettrait aucun gaz à effet de serre.

Les recherches se concentrent sur les bassins de Mistassini et d'Otish, au nord de Chibougamau.

« L'hydrogène naturel est très prometteur. Il pourrait transformer le paysage énergétique en répondant à plusieurs défis de la transition énergétique, notamment l'intermittence de l'approvisionnement en énergie renouvelable, les besoins de transport longue distance et les exigences de certains secteurs industriels nécessitant de la chaleur à haute température.»

-- Jasmin Raymond

En explorant ces trois avenues - géothermie, stockage d'hydrogène vert et recherche d'hydrogène naturel - l'équipe du professeur Raymond entend contribuer activement à la lutte contre les changements climatiques. Cette Chaire permettra de développer des systèmes géoénergétiques durables capables de répondre aux défis environnementaux, technologiques et économiques du Canada, en particulier dans ses communautés éloignées.

Les chaires de niveau 1, renouvelables une seule fois après sept ans, sont décernées à des chercheuses et chercheurs d'excellence, reconnus internationalement comme des chefs de file dans leur domaine. Pour chaque chaire de niveau 1, l'établissement reçoit 200 000 $ par année pendant sept ans.

À propos de l'INRS

L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs dans des créneaux stratégiques au Québec. Depuis sa création en 1969, il poursuit sa mission de contribuer activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS se classe 1er au Québec en intensité de recherche. Il est composé de cinq centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval, à Varennes, et dans Charlevoix, qui concentrent leurs activités dans les secteurs stratégiques suivants : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société, Armand-Frappier Santé Biotechnologie, et Ruralités durables (centre en développement). Sa communauté compte près de 1 500 membres étudiants, stagiaires au postdoctorat, membres du corps professoral et membres du personnel.

SOURCE Institut National de la recherche scientifique (INRS)

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