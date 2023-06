ExperiSens, le Centre collégial de transfert technologique de l'ITHQ, célèbre son 5e anniversaire!

MONTRÉAL, le 19 juin 2023 /CNW/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est heureux de célébrer le 5e anniversaire d'ExperiSens, son Centre collégial de transfert technologique (CCTT). Depuis sa création en 2018, cette unité de recherche qui se consacre aux environnements accueillants multisensoriels, à l'expérience-client et à l'expérience-employé, travaille en étroite collaboration avec l'industrie afin d'étudier et d'améliorer les pratiques en matière d'accueil touristique au Québec.

L'équipe d'ExperiSens. Crédit photo: Pierre Beauchemin, ITHQ (Groupe CNW/Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec)

« Je suis très fière des réalisations de l'équipe d'ExperiSens depuis 5 ans! Seul CCTT spécialisé en tourisme et en hôtellerie au Québec, ses recherches appliquées soutiennent l'innovation et le développement de nos secteurs en fonction de leurs besoins réels. Créer du savoir en tourisme est d'autant plus important qu'il contribue à outiller nos étudiants et étudiantes qui deviendront les leaders de demain. Et comme les champs d'études d'ExperiSens sont susceptibles d'intéresser tous les secteurs offrant un service à la clientèle, notre CCTT a un potentiel de développement extraordinaire! » - L'honorable Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ.

« ExperiSens a déjà réalisé plus de 47 projets de recherche, de formation et d'aide techniques, impliquant la participation de plus 76 chercheur(euse)s, professeur(e)s, professionnel(le)s de recherche, technicien(ne)s et étudiant(e)s. Plusieurs nouvelles pratiques sont à explorer dans le but de contribuer à résoudre les défis auxquels le milieu touristique est confronté. Dans les prochaines années, mon équipe et moi sommes déterminées à poursuivre notre mission de création de connaissances pouvant bénéficier à toute l'industrie touristique québécoise » - Julie Côté, directrice d'ExperiSens par intérim.

Depuis sa création, ExperiSens travaille avec de précieux partenaires, dont l'Association Hotellerie Québec, l'Hôtel Montville et Tourisme Laurentides.

Le CCTT de l'ITHQ poursuit son déploiement avec 6 recherches en cours sur des sujets aussi variés que l'intégration des technologies dans un contexte d'accueil en tenant compte de l'importance de l'humain dans l'expérience-client; les stimuli multisensoriels qui favorisent le bien-être dans les chambres d'hôtel ou l'utilisation des technologies pour encourager la vie active et l'inclusion sociale des personnes aînées.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la gastronomie et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école 4 étoiles et deux restaurants d'application pédagogique, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi du perfectionnement aux professionnels, des services-conseils aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public.

À propos d'ExperiSens

ExperiSens, le Centre collégial de transfert technologique (CCTT) de l'ITHQ, s'inscrit parmi les 59 CCTT reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur ainsi que par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. ExperiSens a comme mission de réaliser des activités de recherche appliquée, d'aide technique, de formation et de diffusion de l'information pour les acteurs de l'industrie du tourisme et de l'accueil, tout en enrichissant les activités d'enseignement de l'ITHQ. Les chercheurs de ExperiSens travaillent au niveau des environnements, des produits, des services et des processus de gestion dans le but d'optimiser l'expérience multisensorielle et l'expérience des clients et des employés.

SOURCE Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Renseignements: Sources : Ophélie Simoncelli, Responsable des relations publiques, ITHQ, 514 282-5111, poste 4078, [email protected]; Julie Serero, Responsable, communications - relations médias, 514 282-5111, poste 4142, [email protected]