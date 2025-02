TORONTO, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Le programme Expérience internationale Canada (EIC) offre aux jeunes Canadiens des possibilités à l'étranger qui les aideront à façonner leur avenir et à vivre des expériences à l'échelle internationale qui leur permettront d'acquérir des compétences inestimables, d'élargir leurs horizons et de revenir à la maison prêts à réussir sur le marché mondial de l'emploi actuel.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé le lancement d'une campagne de marketing novatrice destinée à faire connaître aux jeunes Canadiens les expériences qui pourraient marquer leur vie s'ils travaillaient et voyageaient à l'étranger avec EIC.

La nouvelle campagne combine des expositions dynamiques en personne avec une expérience numérique interactive afin d'offrir aux jeunes une plateforme unique qui leur permettra de se voir dans un nouvel endroit et d'avoir un aperçu de la culture, des occasions de travail et du style de vie rattachés à certaines des destinations partenaires d'EIC.

Au cours des prochaines semaines, des expositions sur place seront organisées dans des aires de restauration et des lieux de repas de Toronto et de Vancouver. Cinq pays partenaires d'EIC -- la Belgique, la Finlande, l'Italie, la Corée du Sud et la Nouvelle‑Zélande -- feront l'objet de présentations dans ces kiosques interactifs, où seront abordées divers aspects de ces pays et leur culture uniques.

Pour les personnes qui ne pourront pas être présentes, l'expérience numérique interactive permettra aux visiteurs d'avoir accès à cette expérience n'importe où dans le pays et établira des correspondances entre les utilisateurs et au moins trois destinations possibles de partenaires d'EIC, en fonction de leurs préférences et de leurs intérêts.

Citations :

« Cette campagne ne se limite pas à promouvoir le travail et le voyage à l'étranger; elle vise à ouvrir des nouvelles possibilités aux jeunes Canadiens afin qu'ils aient la possibilité d'acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour être compétitifs sur le marché du travail d'aujourd'hui. Grâce à des expositions et à un contenu numérique accessibles et immersifs, nous espérons les inciter à découvrir le programme EIC et à saisir des occasions qui façonneront leur croissance personnelle et professionnelle. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref :

EIC a conclu des ententes réciproques avec plus de 35 pays et territoires étrangers. Ces ententes permettent aux jeunes Canadiens âgés de 18 à 35 ans de travailler et de voyager dans des pays et territoires partenaires grâce à des permis de travail à l'étranger, et cela permet aux jeunes étrangers de faire de même au Canada .

. La campagne sur place d'EIC sera lancée à Toronto (du 13 au 16 février à The Well, et du 19 au 22 février au Chefs Hall ), et à Vancouver (du 6 au 9 mars au The Amazing Brentwood et du 13 au 16 mars au CF Richmond Centre), et une expérience numérique supplémentaire sera offerte à l'échelle du pays.

Liens connexes

Suivez-nous :

SOURCE Citoyenneté et Immigration Canada

Personnes‑ressources à l'intention des médias seulement : Renée LeBlanc Proctor, Attachée de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias : Secteur des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613‑952‑1650, [email protected]