La notoriété de la marque Hisense en France a augmenté de 8 points de pourcentage depuis le début du partenariat.

QINGDAO, Chine, le 15 mars 2023 /CNW/ - Hisense, une marque mondiale chef de file du secteur des appareils ménagers et de l'électronique grand public et le club du Paris Saint-Germain ont récemment souligné le troisième anniversaire de leur partenariat avec un nouveau message publicitaire.

Hisense souligne sa troisième année de partenariat avec le Paris Saint-Germain (PRNewsfoto/Hisense)

L'annonce, qui met en vedette le nouveau téléviseur laser ULED et le réfrigérateur intelligent d'Hisense, met en vedette Marco Verratti, Nuno Mendes et Fabio Ruiz, et accueille pour la deuxième fois le capitaine argentin champion de la Coupe du monde, Lionel Messi, après l'accueil extrêmement positif du message publicitaire dans lequel il apparaissait l'année dernière.

Les trois ans de partenariat et le retour de quelques-uns des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain dans un message publicitaire Hisense témoignent de la reconnaissance et du soutien du club envers Hisense, montrant ainsi que la marque Hisense est respectée et valorisée dans le monde entier.

Hisense et le Paris Saint-Germain vous promettent de surpasser vos attentes

Le contenu de l'annonce renforce le thème général de cette année du partenariat entre Hisense et le Paris Saint-Germain : Au-delà de vos attentes. Le slogan vise à montrer aux consommateurs et aux amateurs comment les produits et la technologie d'Hisense, ainsi que l'équipe de football primée du Paris Saint-Germain, vont au-delà de vos attentes.

Dans la vidéo, Marco Verratti, Fabian Ruiz et Nuno Mendes sont transportés sur le terrain après avoir été témoin des compétences de jeunes footballeurs jouant à un match grâce à la technologie du mode sport de leurs téléviseurs Hisense. Tandis que le jeu s'intensifie, Lionel Messi est amené à sauver le match, offrant aux jeunes joueurs et aux étoiles du Paris Saint-Germain une expérience au-delà de leurs attentes.

Hisense lance cette annonce à la suite d'une performance réussie à l'étranger l'année dernière. Une nouvelle analyse d'Ipsos, un cabinet d'études de marché de premier plan, a révélé que la notoriété de la marque Hisense en France a augmenté de 8 points de pourcentage depuis qu'elle a signé son partenariat avec le club de football parisien, en hausse chaque année depuis 2020.

Hisense et le Paris Saint-Germain ont réalisé ensemble de nombreux projets dans ce qui a été un partenariat passionnant de trois ans, depuis les nouveaux écrans LED autour du Parc des Princes jusqu'à des initiatives caritatives comme le don d'équipements intelligents pour améliorer les expériences de formation numérique pour les adolescents dans le besoin par le biais du Fonds de dotation Paris Saint-Germain.

Alors que Hisense continue de repousser les barrières de la technologie d'affichage et d'élargir sa croissance internationale, cette étape importante avec le Paris Saint-Germain témoigne de son engagement à bâtir des relations solides et durables avec les consommateurs du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2032569/image_1.jpg

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=j-ifYe513ng

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/3919654/Hisense_Logo.jpg

SOURCE Hisense

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]