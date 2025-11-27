TIANJIN, Chine, le 27 nov. 2025 /CNW/ - DAHON, le plus grand fabricant mondial de vélos pliants, a fait ses débuts à Hong Kong avec le PAPE de sa filiale, DAHON Tech (code boursier : 02543.HK), officialisant son inscription à la cote principale de la Bourse de Hong Kong.

Avec un taux de sursouscription de 7 558 fois, les médias ont reconnu l'inscription comme la plus sursouscrite à la Bourse de Hong Kong de l'histoire.

David Hon, fondateur et chef de la direction de DAHON, frappe le gong soulignant l’entrée en bourse. (PRNewsfoto/DAHON) M. Hon et le chef de la direction de Golden Wheel Group lors de l’ouverture officielle de Dagold Technology. (PRNewsfoto/DAHON) M. Hon et le chef de la direction de Golden Wheel Group lors de l’ouverture officielle de Dagold Technology. (PRNewsfoto/DAHON)

Cette inscription réussie a permis à DAHON d'avoir une fondation de capital plus solide pour faire progresser sa mission en matière d'innovations sur le plan de la mobilité verte. Sa première grande initiative a fait appel à une alliance stratégique avec Golden Wheel Group pour établir la nouvelle entreprise Dagold Technology à Tianjin, en Chine.

La nouvelle usine offrira des avantages en matière de coûts régionaux pour la fabrication de gammes de produits de niveau débutant, ce qui permettra à DAHON d'élargir sa portée sur le marché et de répondre aux différents besoins des consommateurs.

Afin d'optimiser la valeur pour ses parties prenantes, DAHON a annoncé sa trajectoire de croissance dans trois directions fondamentales :

Bâtir une équipe d'élite mondiale

Pour mobiliser les plus grandes sociétés internationales d'experts-conseils afin de peaufiner sa présence de marque mondiale, ses stratégies de marketing numérique et sa planification complète pour exercer une plus grande influence sur le marché. Mise à niveau technologique et culture de la recherche et du développement

Renforcer les initiatives de développement de talents grâce à un partenariat renforcé avec les universités, dans le but de former des professionnels de haut calibre dans la fabrication de vélos. L'expansion de l'écosystème technologique DELTECH

La technologie exclusive DELTECH de DAHON améliore considérablement la rigidité des cadres de vélo, offrant un avantage concurrentiel en matière de vitesse et de performance. La technologie brevetée servira de base pour faire passer toutes les gammes de produits au niveau supérieur. Possibilités de collaboration au sein de l'industrie

Recherche active de partenariats avec des entreprises de premier plan dans plusieurs domaines clés : Institutions de recherche et développement pour la coopération technique.

pour la coopération technique. Distributeurs et agents pour les droits exclusifs sur les produits et les possibilités de comarquage.

pour les droits exclusifs sur les produits et les possibilités de comarquage. Des fournisseurs de haute qualité pour renforcer sa chaîne d'approvisionnement et améliorer les normes de service.

pour renforcer sa chaîne d'approvisionnement et améliorer les normes de service. Recrutement de professionnels talentueux

Avec trois doctorants déjà dans l'équipe de recherche et développement de DAHON, l'entreprise cherche à attirer des talents exceptionnels en recherche et en gestion à l'échelle mondiale, engagés dans son développement mondial.

Pourquoi choisir DAHON?

Chef de file du marché : Figure au premier rang des ventes mondiales de vélos pliants en 2024 et détient le plus grand nombre de brevets de vélos pliants en Chine.

Figure au premier rang des ventes mondiales de vélos pliants en 2024 et détient le plus grand nombre de brevets de vélos pliants en Chine. Résilience éprouvée : Un solide rendement, même dans les marchés difficiles, témoigne de sa rigueur.

Un solide rendement, même dans les marchés difficiles, témoigne de sa rigueur. Endossement des capitaux : L'inscription réussie à la Bourse de Hong Kong est appuyée par une solide gamme d'investisseurs clés et d'importants flux de trésorerie.

