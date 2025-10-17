La nouvelle base de production donnera à DAHON les avantages en matière de coûts régionaux pour élargir la capacité de production des modèles de niveau débutant, ce qui permettra aux équipes commerciales d'offrir une plus vaste gamme de produits pour stimuler la croissance sur les marchés émergents et répondre aux différents besoins des consommateurs.

Lors de la cérémonie, David T. Hon, fondateur et chef de la direction de DAHON , a prononcé un discours inspirant.

« Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante visant à accroître la capacité de DAHON. Grâce à notre partenariat avec Golden Wheel , nous tirerons parti de la force de fabrication de Tianjin pour galvaniser l'application de la technologie DAHON-V, en offrant des solutions de mobilité plus légères, plus rapides et plus intelligentes à plus grande valeur et plus abordables, tout en contribuant à l'industrie mondiale de la mobilité verte. »

Innovation en matière de produits et expansion du marché

Dotée d'installations de calibre mondial et d'une équipe très expérimentée de recherche et développement de grands fabricants de vélos et de vélos électriques, l' usine DAGOLD est conçue pour assurer l'innovation et la qualité supérieure.

Ses principales activités comprennent l'exécution des commandes de DAHON et de Golden Wheel, en mettant l'accent sur cinq grandes séries : les motocyclettes électriques, les tricycles électriques avec passagers, les vélos pliants électriques, les vélos électriques et les trottinettes électriques.

Partage de technologies et croissance intelligente

Au cours des deux dernières années, DAHON a accéléré la croissance de toute sa gamme de vélos grâce à la mise en œuvre de la technologie « DAHON-V ». Par l'entremise de sa stratégie « Sharing 360 », DAHON a déjà accordé une licence de marque à 16 entreprises et fourni des composants brevetés à 18 pairs de l'industrie, ce qui a permis le partage des ressources et des avantages mutuels.

L'inscription de DAHON à la Bourse de Hong Kong démontre son engagement à établir des normes plus élevées de qualité et de fiabilité, attirant ainsi plusieurs nouveaux partenaires stratégiques. L'usine DAGOLD met en valeur l'engagement de DAHON à accroître sa capacité de production, à diversifier ses produits et à améliorer sa présence mondiale.

Un avenir prometteur

À l'avenir, DAHON maintiendra ses principes fondamentaux d'innovation, de collaboration et de réussite commune, créant un avenir plus vert, plus intelligent et plus prospère pour la mobilité avec des partenaires mondiaux.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [email protected].

SOURCE DAHON