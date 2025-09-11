HONG KONG, le 11 sept. 2025 /CNW/ - DAHON TECH (code boursier : 02543.HK), filiale de la marque DAHON, chef de file mondial des vélos pliants, a officiellement fait son entrée aujourd'hui sur le marché principal de la Bourse de Hong Kong, attirant l'attention du marché financier de Hong Kong en tant que « valeur vedette » de 2025.

Lors de la cérémonie d'introduction à la Bourse de Hong Kong, David Tak Wei HON, président de DAHON TECH, a sonné la cloche en présence des actionnaires, des partenaires et des représentants des médias, marquant ainsi cette étape historique passionnante.

David Tak Wei HON, président de DAHON TECH, a fait sonner la cloche. (PRNewsfoto/DAHON) Dans son discours, M. Hon a annoncé l’ouverture d’un nouveau chapitre défini par l’innovation. (PRNewsfoto/DAHON)

Discours de M. Hon : un nouveau chapitre marqué par l'innovation

En tant que premier fabricant mondial de vélos pliants, la marque DAHON s'est forgé une réputation distinguée depuis plus de 40 ans grâce à ses prouesses technologiques, son esprit d'innovation et son engagement en faveur de la qualité des produits.

Dans son discours prononcé lors de l'événement, M. Hon a déclaré : « Alors que ce nouveau chapitre s'ouvre, nous tirerons parti de cette introduction en bourse pour saisir les tendances, renforcer notre présence sur les marchés chinois et internationaux et offrir des rendements durables à nos investisseurs. »

Faits saillants de DAHON

1. Souscription très demandée :

Les souscriptions publiques ont été sursouscrites plus de 7 558 fois, ce qui reflète le fort enthousiasme des investisseurs. Plusieurs courtiers ont indiqué que l'introduction en bourse de DAHON TECH figurait parmi les introductions en bourse « super souscrites » à Hong Kong, ce qui témoigne de la grande confiance des investisseurs.

2. Soutien concret : soutien indéfectible de quatre investisseurs clés

Des investisseurs tels que Allianz Global Investors Asia Pacific, Greater Bay Area Development Fund Management, Harvest et VEKEN Hong Kong ont investi collectivement 127,6 millions de dollars américains (environ 989 millions HKD), apportant un soutien solide à la croissance à long terme de la valeur de DAHON.

3. Efforts concertés : les employés ont uni leurs forces pour établir une base solide en vue de l'introduction en bourse

Avec plus de 100 employés actionnaires, DAHON dispose d'une main-d'œuvre engagée qui stimule le développement à long terme de l'entreprise. La réussite de l'introduction en bourse marque le début d'une nouvelle voie rapide pour tout le personnel de DAHON, avec des dividendes dépassant 60 millions HKD au cours de la période considérée.

4. Croissance résiliente : les performances de DAHON témoignent d'une forte croissance

Les vélos pliants DAHON combinent la vitesse d'un vélo de route avec la commodité d'un pliage facile et d'une grande portabilité.

En 2024, l'entreprise a réalisé un bond en avant dans son développement, les ventes ayant dépassé les 229 000 unités, soit une augmentation d'environ 46 % par rapport à l'année précédente; le chiffre d'affaires a atteint environ 450 millions RMB, soit une augmentation d'environ 50 %; le bénéfice net a également augmenté pour atteindre environ 52,3 millions RMB.

De janvier à avril 2025, l'entreprise a connu une croissance remarquable, avec un chiffre d'affaires en hausse de 69,3 % par rapport à l'année précédente, passant de 12,7 millions RMB à 21,5 millions RMB.

5. Chef de file du secteur : double champion sur le marché des vélos pliants

Selon les données de 2024 fournies par China Insights Consultancy (CIC), DAHON détient une part remarquable de 26,3 % du volume des ventes au détail et de 36,5 % de la valeur des ventes au détail sur le marché chinois des vélos pliants, s'imposant ainsi comme le double champion incontesté.

6. Innovation technologique : chef de file du secteur en matière de technologie brevetée

Depuis sa création, DAHON s'est concentrée sur la technologie et l'expérience utilisateur, avec 135 brevets en vigueur, dont 19 brevets d'invention, ce qui en fait la marque détenant le plus grand nombre de brevets dans le secteur des vélos pliants.

Ces réalisations brevetées démontrent non seulement la force technologique de DAHON, mais constituent également des facteurs clés qui distinguent l'entreprise sur un marché hautement concurrentiel.

7. Résilience et croissance : la protection des brevets renforce l'influence de la marque

Grâce à l'importance accordée par le pays à l'innovation et à la protection de la propriété intellectuelle, DAHON a pris de l'ampleur.

En mettant en œuvre la suite technologique « DAHON-V », DAHON améliore l'efficacité de toutes les catégories de vélos, ses vélos pliants les plus rapides surpassant certains vélos de route haut de gamme en carbone, ce qui lui a permis de conclure de nombreux partenariats avec des entreprises.

Au 30 avril 2025, DAHON avait accordé des licences de marque à 16 entreprises et breveté des composants pour 18 pairs du secteur, permettant ainsi à l'industrie de bénéficier d'innovations de pointe tout en favorisant la réussite mutuelle.

8. Offres de produits diversifiées : une gamme de produits riche et un réseau de distribution solide

Au 30 avril 2025, la marque DAHON couvrait plus de 70 modèles et continue d'améliorer ses produits. L'arrivée en 2024 des vélos de route DAHON conçus avec la suite technologique « DAHON-V » marque l'expansion de la marque au-delà des vélos pliants, créant ainsi une gamme complète de produits adaptés à divers scénarios.

La société se développe également sur les marchés des vélos à assistance électrique et des motos électriques, redéfinissant les limites du voyage grâce à la double innovation « pliable + électrique ».

DAHON a mis en place un système de vente complet en ligne et hors ligne, avec 38 concessionnaires et plus de 680 points de vente en Chine continentale au 30 avril 2025. Le canal de commerce électronique a connu un taux de croissance annuel composé remarquable de 166,1 % entre 2022 et 2024, et les produits sont désormais disponibles dans 28 pays et régions par l'intermédiaire de 35 concessionnaires.

9. Un avenir prometteur : utiliser le capital comme tremplin pour tracer la nouvelle voie de la mobilité durable

DAHON entame un nouveau chapitre de « technologie + marque + capital ».

La société prévoit d'allouer une partie importante des fonds levés à l'expansion de ses capacités, à la mise à niveau de la recherche et du développement et à la construction de la marque. La nouvelle base de production établie à Tianjin a commencé ses activités, tirant parti des avantages régionaux en matière de coûts pour augmenter la capacité de la gamme de produits d'entrée de gamme.

Une nouvelle usine sera construite près du site de Huizhou afin d'intégrer les ressources avec des partenaires fournisseurs de longue date, créant ainsi des centres de profit spécialisés pour les composants, le soudage des cadres, la peinture et l'assemblage.

La nouvelle usine devrait entrer en production au premier trimestre 2027, avec une capacité annuelle de 200 000 unités.

À mesure que la production augmentera, DAHON maintiendra son engagement en matière d'investissement dans la R&D afin de renforcer ses capacités de recherche.

Les prévisions du marché indiquent que la taille du marché chinois des vélos pliants passera de 1,8 milliard RMB en 2024 à 4,6 milliards RMB d'ici 2029, avec un taux de croissance annuel composé de 21,2 %. Grâce à l'augmentation de sa capacité et à l'amélioration de sa R&D, DAHON est en passe de réaliser des percées en matière d'innovation produit, de capacité d'approvisionnement et de leadership technologique, démontrant ainsi une réflexion stratégique claire et des capacités d'exécution pour sa croissance future.

Demandes de renseignements à l'étranger : DAHON TECH prévoit d'utiliser une partie des fonds levés pour développer activement son marché à l'étranger. L'entreprise invite les grossistes, les représentants commerciaux et les agents à grande échelle du secteur à contacter DAHON. Pour en savoir plus, visitez notre site Web officiel [ www.dahon.com ].

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2768645/Dr_HON_David_Tak_Wei_Chairman_DAHON_TECH_rang_opening.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2768646/Dr_Hon_announced_a_chapter_defined_innovation_speech.jpg

SOURCE DAHON