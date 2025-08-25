PÉKIN, 25 août 2025 /CNW/ - Lors du « JD Cycling Festival » à Pékin, en Chine, le vélo pliable gris argenté à guidon courbé DAHON P18 Ultra a franchi la ligne d'arrivée à toute vitesse et remporté la victoire, remettant en question l'idée reçue selon laquelle « portabilité et vitesse ne peuvent coexister » dans le domaine des vélos pliables. Cette victoire décisive a non seulement ravivé l'intérêt des amateurs de cyclisme pour les vélos pliants, mais a également mis en avant la technologie exclusive DAHON-V de DAHON pour sa vitesse.

Vainqueur avec le DAHON P18 Ultra (au centre) et d’autres médaillés au « JD Cycling Festival » (PRNewsfoto/DAHON) Vélo de route ultra-pliant DAHON P18 (à gauche), câble DELTECH (en haut à droite), Super Downtube (en bas à droite) (PRNewsfoto/DAHON)

Technologie DAHON-V : un bond en avant révolutionnaire du laboratoire à la piste

Le secret de la victoire du DAHON P18 Ultra réside dans sa suite technologique DAHON-V, un ensemble de technologies et de méthodes de conception et de test de vélos qui comblent efficacement les lacunes structurelles de la plupart des vélos et augmentent la vitesse de tous les types de vélos. Il comporte des technologies brevetées, telles que le câble DELTECH et le Super Downtube, qui permettent pour la première fois aux vélos pliants d'atteindre des performances comparables à celles des vélos de route.

Des déplacements en toute liberté : des trajets quotidiens aux courses occasionnelles

La conception innovante « un vélo, deux modes » du DAHON P18 permet aux cyclistes de plier et de transporter facilement leur vélo dans le métro ou le bus, puis de le déplier pour en faire un vélo de route avec un guidon courbé, ce qui répond parfaitement aux attentes des cyclistes urbains en quête d'efficacité et d'élégance. Actuellement, les vélos pliants DAHON équipés de cette technologie sont très demandés, ce qui reflète le fort désir du marché pour des produits innovants, bien plus que de simples vélos!

Une promesse environnementale : quand vitesse rime avec durabilité

Guidé par ses objectifs « double carbone », DAHON évolue d'un simple fabricant à un facilitateur technologique. Grâce à son programme de licence de brevet « Sharing 360 », DAHON forme des alliances stratégiques avec des leaders du secteur tels que Golden Wheel Group et Shenyang (SYB), partageant ainsi sa technologie brevetée afin d'élever les normes de l'industrie.

La vitesse n'a pas de limites, l'innovation dépasse toutes les frontières

Du tour du monde en 37 mois de Magellan à l'invention du premier vol de l'homme par les frères Wright, la quête de vitesse de l'humanité a toujours été synonyme d'élargissement des frontières de la liberté.

DAHON-V incarne cet esprit dans l'ère moderne : recalibrer la mécanique à l'aide de câbles en acier et d'algorithmes, redéfinir les possibilités du pliage et de la course, et garantir la durabilité grâce à une conception légère et intelligente.

À l'heure actuelle, DAHON fonce à toute vitesse vers un avenir plus respectueux de l'environnement avec « DAHON-V ». Alors que ses engrenages tournent au rythme de l'innovation, un nouveau chapitre sur l'efficacité, la liberté et la durabilité s'écrit, dont le monde entier sera témoin.

La vitesse n'a pas de limites, et DAHON réinvente la technologie du vélo pour ouvrir un nouveau chapitre!

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : [email protected]

www.dahon.com

usa.dahon.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2756930/Champion_DAHON_P18_Ultra__center__medalists__717_JD_Cycling_Festival.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2756931/DAHON_P18_Ultra_Folding_Road_Bike__Left__DELTECH_cable__Upper.jpg

SOURCE DAHON