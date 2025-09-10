Nouvelle liaison Montréal-Catane, en Italie

Nouvelle liaison Montréal-Palma de Majorque, en Espagne

Retour des liaisons Toronto - Shanghai et Toronto - Budapest

La liaison Vancouver - Bangkok sera assurée toute l'année

MONTRÉAL, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui l'expansion de son réseau international pour l'été 2026, ajoutant de nouvelles destinations en Europe et en Asie. À compter de l'année prochaine, la société aérienne lancera de nouvelles liaisons au départ de Montréal à destination de Catane (Sicile), en Italie, et, comme elle l'a annoncé hier, à destination de Palma de Majorque, en Espagne. Air Canada rétablit ses vols sans escale au départ de Toronto à destination de Shanghai et de Budapest, et augmente le nombre de ses vols à destination de Prague. La liaison saisonnière très prisée entre Vancouver et Bangkok sera désormais assurée toute l'année, renforçant ainsi la position d'Air Canada en tant que seule société aérienne nord-américaine à offrir une liaison directe et sans escale à destination de la capitale thaïlandaise.

Air Canada a annoncé aujourd’hui l’expansion de son réseau international pour l’été 2026, ajoutant de nouvelles destinations en Europe et en Asie. (Groupe CNW/Air Canada)

« L'expansion internationale continue d'Air Canada reflète nos ambitions audacieuses et tire parti de la portée et de l'envergure de notre réseau pour mettre à profit la demande mondiale en voyages, stimulée par les tendances en voyages d'agrément, la demande croissante de liaisons à destination de l'Asie et les possibilités de développement du fret, a déclaré Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président - Fret, d'Air Canada. L'été prochain, nous lancerons de nouvelles liaisons très attendues à destination de la Sicile et de Majorque au départ de notre plaque tournante transatlantique de Montréal. Air Canada sera ainsi le premier transporteur canadien à offrir à sa clientèle des vols sans escale pour ces destinations méditerranéennes très prisées.

« À partir de Toronto, nous raffermissons encore davantage notre position de plaque tournante mondiale en lançant deux liaisons internationales très prisées reliant directement la plus grande région métropolitaine du Canada à Shanghai et à Budapest, et en augmentant la capacité à destination de Prague. Nos liaisons saisonnières pour Bangkok au départ de notre plaque tournante transpacifique de Vancouver seront dorénavant assurées toute l'année, renforçant ainsi notre position en tant que seule société aérienne offrant une liaison sans escale en continu à destination de la Thaïlande à partir du continent nord-américain. Dans l'ensemble, ces ajouts stratégiques renforcent le réseau mondial d'Air Canada, qui est l'un des plus étendus en Amérique du Nord, reliant nos clients aux six continents habités. »

« Les Canadiens profiteront de plus d'options de voyage, d'une plus grande commodité et des liens renforcés vers l'Europe et l'Asie grâce aux nouvelles destinations d'Air Canada en 2026. L'ajout de ces liaisons favorise l'accès à des destinations recherchées par les voyageurs, que ce soit pour affaires, pour les loisirs ou pour des raisons familiales, a déclaré l'honorable Chrystia Freeland, ministre des Transports et du Commerce intérieur. De plus, à mesure que davantage de passagers prennent l'avion, ils favorisent le commerce et le tourisme, soutiennent l'emploi partout au pays et contribuent à la croissance d'une économie canadienne plus forte. »

« Le réseau élargi d'Air Canada ne se résume pas à de nouvelles destinations : il s'agit d'une porte d'entrée vers le renforcement du commerce, des investissements et des liens interpersonnels, a indiqué l'honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international. La majeure partie du fret aérien du Canada voyage dans le ventre des avions de passagers, alors lorsque nous élargissons les lignes de passagers, nous élargissons également les lignes commerciales, en transportant les biens canadiens plus rapidement, plus loin et de façon plus fiable. Ces nouvelles liaisons avec l'Europe et l'Asie offrent aux entreprises canadiennes un meilleur accès à des marchés clés, renforcent notre compétitivité à l'échelle mondiale et s'inscrivent dans le prolongement d'une année déjà record pour le fret aérien canadien. Une meilleure connectivité dans le ciel se traduit par une plus forte croissance au sol et permet au Canada de conserver sa position de chef de file de l'économie mondiale. »

Tous les vols sont offerts à la vente à aircanada.com, par l'intermédiaire des Centres de services d'Air Canada et auprès des agences de voyages.

Horaires des nouvelles liaisons d'Air Canada* :

Vol Origine Destination Départ Arrivée Jours d'exploi-tation Saison AC932 Montréal (YUL) Catane (Sicile) (CTA) 19:35 10:15 +1 jour Mar., jeu., sam. Du 4 juin au 22 oct. 2026 AC933 Catane (Sicile) (CTA) Montréal (YUL) 11 :50 15:20 Mer., ven., dim. Du 5 juin au 23 oct. 2026 AC924 Montréal (YUL) Majorque (PMI) 18:45 8:25 +1 jour Lun., mer., ven., sam. Du 17 juin au 23 oct. 2026 AC925 Majorque (PMI) Montréal (YUL) 12:15 15:10 Lun., jeu., sam., dim. Du 18 juin au 24 oct. 2026 AC942 Toronto (YYZ) Budapest (BUD) 21:55 11:25 +1 jour Mar., ven., sam., dim. Du 5 juin au 23 oct. 2026 AC943 Budapest (BUD) Toronto (YYZ) 13:15 15:15 Lun., mer., sam., dim. Du 6 juin au 24 oct. 2026 AC27 Toronto (YYZ) Shanghai (PVG) 12:45 16:20 +1 jour Lun., mer., ven., dim. Débute le 3 juin, assurée toute l'année AC28 Shanghai (PVG) Toronto (YYZ) 18:00 19:55 Lun., mar., jeu., sam. Débute le 4 juin, assurée toute l'année AC65 Vancouver (YVR) Bangkok (BKK) 23:20 5:15 +2 jours Lun., mer., sam. Toute l'année AC66 Bangkok (BKK) Vancouver (YVR) 07:15 06:50 Lun., mer., dim. Toute l'année

* Les horaires peuvent être modifiés.

Capacité supplémentaire :

Liaison Augmentation de la fréquence pendant les périodes de pointe par rapport à 2025 Toronto (YYZ)-Prague (PRG) Ajout d'un vol pour un total de quatre vols hebdomadaires

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

