Les clients dans l'est du Canada pourront faire des appels vidéo, jouer à des jeux vidéo et regarder du contenu en 4K sans interruption, même si tout le monde est en ligne en même temps



MONTRÉAL, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Le service Internet PureFibre de TELUS s'étend dans l'est du pays pour offrir à encore plus de résidents du Québec et de l'Ontario l'accès à la technologie Internet la plus rapide au Canada. Offert dès maintenant, le service Internet PureFibre de TELUS , avec ses vitesses de téléchargement ultrarapides de 1,5 Gbit/s et ses vitesses de téléversement de 1,0 Gbit/s, le tout sur un réseau de fibre optique jusqu'au domicile à 100 pour cent, permet aux clients de jouer, de regarder du contenu en diffusion continu, de créer, d'apprendre, de naviguer et de se connecter sans interruption. Les clients abonnés au service Internet PureFibre de TELUS peuvent grouper leurs services grâce à des offres exclusives qui combinent la connectivité haute vitesse du service Internet PureFibre avec les services mobiles, Maison connectée et EnContinu+ de TELUS. Résultat : une amélioration de leur expérience connectée à la maison et sur la route.

« Nous sommes heureux d'étendre la disponibilité du service Internet Pure fibre à encore plus de Québécois et de ménages dans l'est du pays. Ce service offre une connectivité rapide et fiable, permettant aux clients et aux communautés d'ici de prospérer dans l'univers numérique actuel, à déclaré Nathalie Dionne, Vice-présidente régionale, Marketing de TELUS au Québec. Depuis plus de dix ans, TELUS déploie son réseau de fibre optique dans la grande région de Québec et dans l'Est de la province. Nous étendons maintenant notre desserte pour permettre à une plus grande partie de la population de profiter de nos produits et services uniques, notamment TELUS Santé, Maison connectée de TELUS et EnContinu+, et de bénéficier d'économies en regroupant les services au même endroit. Les clients bénéficient ainsi d'une gamme élargie d'options, d'une valeur ajoutée accrue et d'une technologie de pointe, leur permettant de rester connectés à ce qui compte le plus. »

Le service Internet PureFibre de TELUS comprend de l'équipement Wi-Fi 6 primé de prochaine génération et l'installation professionnelle par des techniciens certifiés. En associant la technologie Wi-Fi 6 à PureFibre, les ménages bénéficieront de débits Internet encore plus rapides, sans décalage ni interruption, même si de multiples appareils sont connectés. Internet PureFibre propulse aussi les innovations futures des maisons connectées et donne aux technologies immersives, telles que la réalité augmentée et virtuelle (RA et RV), la possibilité de développer tout leur potentiel.

TELUS prévoit étendre ultérieurement son service Internet PureFibre à d'autres régions de l'est du pays, dont les provinces de l'Atlantique. Pour en savoir plus sur la disponibilité et les forfaits, visitez le site www.telus.com/internet .

