Trois équipes qualifiées pour la conception et la construction du terminal à conteneurs

MONTRÉAL, le 20 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'Administration portuaire de Montréal (APM) annonce que, au terme du processus d'appel de qualification pour la conception et la construction du terminal à conteneurs à Contrecœur, trois équipes ont été qualifiées, marquant ainsi un autre jalon important vers la réalisation du projet. Les équipes qualifiées sont (par ordre alphabétique) :

Ancre Contrecœur, représenté par l'entreprise Dragados Canada, à laquelle s'associe AECOM Consultants

CAP Contrecœur, composé des entreprises Eurovia Québec Grands projets, Janin Atlas , Soletanche Bachy International et VINCI Infrastructure Canada, auxquelles s'associent GHD Consultants, COWI North America, et CH2M Hill Canada

Kiewit-Pomerleau, composé des entreprises Construction Kiewit et Pomerleau, auxquelles s'associent CIMA+, Englobe, Hatch et Solmatech

L'appel de qualification a été publié le 4 août 2020 sur la plateforme d'appels d'offres MERX. Cinq dossiers de candidature ont été reçus et évalués. Les trois équipes qualifiées seront invitées à présenter une soumission dans le cadre de l'appel de propositions pour la réalisation de la conception et de la construction du terminal à conteneurs.

« L'APM tient à remercier les entreprises qui ont répondu à notre appel de qualification en soumettant des dossiers d'une grande qualité. Cet intérêt envers le futur terminal à conteneurs de Contrecœur démontre que nous présentons un projet préparé avec rigueur, qui offre des perspectives de développement et de rayonnement appréciables pour les entreprises du secteur de la construction et des infrastructures », a affirmé le président-directeur général de l'APM, Martin Imbleau.

À l'occasion de ce nouveau jalon, le président-directeur général de l'APM a rappelé que le travail de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada se poursuit et que l'ensemble du processus d'approvisionnement demeure conditionnel à l'obtention des autorisations requises.

À propos de l'expansion du Port de Montréal à Contrecœur

Située en zone industrielle, la réserve foncière de Contrecœur, acquise par l'Administration portuaire de Montréal il y a plus de 30 ans, a fait l'objet d'une planification rigoureuse et concertée afin de soutenir le développement de la chaîne logistique du Québec et de l'est du Canada. D'ici 2024, avec l'appui de la Banque de l'infrastructure du Canada et du gouvernement du Québec, le Port de Montréal et ses partenaires privés entendent y aménager un nouveau terminal à conteneurs à la fine pointe de la technologie en prévision de la manutention, à terme, de 1,15 million de conteneurs (EVP). Avantageusement située au cœur du principal bassin de consommateurs, d'importateurs et d'exportateurs du Québec et de l'est du Canada, proche des grands axes ferroviaires et autoroutiers, l'expansion du Port de Montréal à Contrecœur permettra de consolider les forces d'ici pour répondre efficacement aux besoins de demain. Ce projet renforcera, au cœur de la vallée du Saint-Laurent, l'ensemble logistique de calibre mondial.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire. L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

