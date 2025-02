EXO VOUS CONVIE À UNE DISCUSSION SUR LE TRANSPORT COLLECTIF À TERREBONNE

MONTRÉAL, le 17 févr. 2025 /CNW/ - Exo invite la communauté et sa clientèle à une rencontre publique le jeudi 13 mars, à 18 h 00. Au programme, exo et ses invités aborderont des sujets clés liés à la mobilité durable, particulièrement en couronne Nord. En effet, des élus et représentants de la société civile ainsi que les experts d'exo échangeront sur l'innovation et des perspectives du transport collectif.

Informations importantes

Lieu : Café Étudiant du Cégep de Lanaudière à Terrebonne à 2505, boul. des Entreprises

Date : 13 mars 2025

Heure : Ouverture des portes à 17 h 30 - Début de la séance publique à 18 h 00

Modalité : En présentiel et en ligne

L'entrée est libre.

Des échanges nécessaires à l'innovation

Pour chaque grand projet, exo déploie un vaste processus de consultations publiques auprès de l'ensemble des parties prenantes (élus, administrations municipales, entreprises et organismes locaux, clients, grand public, etc.). Comme nos clients sont les premiers concernés par l'ensemble des changements, nous les consultons tout au long de nos grandes transformations.

Cette rencontre publique est conçue pour encourager l'engagement citoyen et pour promouvoir une meilleure compréhension des services offerts par exo. La soirée débutera par des panels de discussion suivis par des échanges ouverts, offrant ainsi aux participants présents l'occasion de poser leurs questions directement à nos experts et panélistes. Des kiosques d'information seront également disponibles pour des discussions plus conviviales avec nos experts, permettant d'approfondir les sujets abordés et de clarifier toutes les interrogations.

« Cette formule de rencontre publique est une opportunité pour les citoyens de dialoguer directement avec nos experts et moi-même à Terrebonne. Nous sommes impatients de renouer ce dialogue avec vous », a souligné Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

Comment poser vos questions

Toute question transmise via le site web d'exo avant le 10 mars à 16 h 59 sera répondue par écrit par un membre de notre équipe.

Les questions posées en ligne seront gérées par l'équipe du centre relations clients pendant l'événement.

Veuillez noter que seules les questions des personnes présentes dans la salle seront prises en compte pendant les panels. Après la fin des discussions, il y aura un moment dédié afin d'explorer les kiosques et échanger librement avec l'équipe d'experts d'exo.

Participation à distance

Pour suivre la webdiffusion de l'événement le 13 mars : https://www.facebook.com/alloexo/

Pour plus d'informations sur la rencontre ou pour soumettre vos questions à l'avance : https://exo.quebec/fr/a-propos/seances-publiques

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

Informations aux médias : Moise Alex Docteur, Andréanne Gagnon, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]