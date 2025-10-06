Exo veut connaitre vos habitudes de déplacement : participez à l'Enquête web Mobilité 2025

MONTRÉAL, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Exo invite sa clientèle à participer à l'Enquête web Mobilité 2025, disponible en ligne du 6 au 19 octobre. Réalisée chaque année, cette démarche permet de mieux comprendre les habitudes de déplacements et d'évaluer la satisfaction des usagers. Les résultats guident ensuite les orientations et décisions d'exo afin de répondre toujours mieux aux besoins de la clientèle.

« Les données recueillies dans le cadre de l'enquête nous permettent de mieux comprendre la réalité des usagers et d'adapter nos services afin qu'ils reflètent réellement leurs besoins. Chaque participation à l'Enquête web Mobilité compte et nous aide à améliorer l'expérience de transport collectif que nous offrons. J'invite donc la clientèle à participer en grand nombre », mentionne Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive - Mobilité, clients et partenaires.

Partager ses habitudes de déplacements : c'est payant !

Disponible en ligne jusqu'au 19 octobre inclusivement, l'enquête prend environ 10 minutes à compléter. Toutes les réponses resteront confidentielles et seront utilisées exclusivement pour cette étude. En répondant à l'enquête, les usagers, réguliers ou occasionnels, courent la chance de remporter l'un de ces prix en argent :

Un grand prix de 1000 $

Un des 8 prix de 500 $

Veuillez noter qu'une seule réponse par personne est acceptée, mais que plusieurs personnes d'un même foyer peuvent y répondre.

Pour participer à l'Enquête web Mobilité 2025 : https://panel.exo.quebec/api/redirect/92/fr

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

À propos de Génération exo

À l'occasion de son 8e anniversaire, exo a lancé Génération exo, une plateforme d'inspiration électorale qui rassemble ses idées et propositions pour faire progresser la mobilité durable dans les couronnes. Cette initiative vise à placer le transport collectif au coeur des priorités politiques et à renforcer dès aujourd'hui les bases d'une mobilité durable pour l'avenir.

