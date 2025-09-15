Chaque geste compte : les inspecteurs d'exo à la rencontre des usagers pour parler de sécurité

MONTRÉAL, le 15 sept. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine de la sécurité ferroviaire, exo rappelle les bons comportements à adopter aux abords des voies ferrées, et invite sa clientèle à venir en discuter avec ses inspecteurs et partenaires. Du 15 au 19 septembre, des kiosques d'information seront déployés dans 6 gares clés du réseau, pour mettre en avant-plan les règles d'or à respecter pour se déplacer en toute sécurité près des voies.

« La sécurité des usagers et du public est une priorité pour exo. En allant à la rencontre de notre clientèle et des citoyens, nous voulons rappeler qu'ensemble, nous avons le pouvoir de faire une différence. En restant vigilants, en respectant la signalisation et en évitant les distractions, vous contribuez à faire de chaque trajet un déplacement sécuritaire pour toute la clientèle et les communautés que nous desservons », souligne Jim Colonel-Bertrand, directeur exécutif - Exploitation par intérim.

Pour en savoir plus sur les règles d'or à respecter aux abords des voies ferrées : Exo - Soyez prudents près des transports en commun

Une semaine de sensibilisation à l'échelle du réseau

Tout au long de la semaine, nos inspecteurs et partenaires seront présents dans des gares spécifiquement choisies en fonction de comportements observés sur le terrain. Cette présence vise à intervenir là où les rappels de sécurité sont les plus pertinents, notamment à la gare Montréal-Ouest.

Nos équipes vous invitent aux moments et lieux suivants :

Date Heure Lieu Ligne Lundi 6 h 30 à 8 h 30 Gare Mascouche Ligne 15 Mascouche Lundi 15 h 30 à 18 h 00 Gare Montréal-Ouest Ligne 14 Candiac Mardi 6 h 30 à 8 h 30 Gare Pincourt Ligne 11 Vaudreuil/Hudson Mercredi 15 h 30 à 18 h 00 Gare Saint-Basile-le-Grand Ligne 13 Mont St-Hilaire Jeudi 15 h 30 à 18 h 00 Gare Sainte-Thérèse Ligne 12 Saint-Jérôme Vendredi 15 h 30 à 18 h 00 Gare Bois-de-Boulogne Ligne 12 Saint-Jérôme

Les représentants des médias souhaitant couvrir l'événement sont invités à contacter l'équipe des relations médias à l'adresse : [email protected]

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

À propos de Génération exo

À l'occasion de son 8e anniversaire, exo a lancé Génération exo, une plateforme d'inspiration électorale qui rassemble ses idées et propositions pour faire progresser la mobilité durable dans les couronnes. Cette initiative vise à placer le transport collectif au cœur des priorités politiques et à renforcer dès aujourd'hui les bases d'une mobilité durable pour l'avenir.

SOURCE exo

Informations aux médias : Andréanne Gagnon, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]