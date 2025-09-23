ACHALANDAGE RECORD À L'OCCASION DE LA RENTRÉE : EXO DRESSE L'ÉTAT DE LA SITUATION

MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Exo observe une croissance importante de l'achalandage dans l'ensemble de ses services depuis la rentrée. L'achalandage a bondi de 11 % par rapport à la même période en 2024, atteignant pour la période du 8 au 14 septembre 2025, un record de fréquentation supérieur à celui observé en février 2020, avant le début de la pandémie.

« Ce phénomène, que nous constatons depuis quelques années déjà, a atteint une ampleur sans précédent. Nous sommes pleinement conscients que cette situation est difficile pour nos clients et qu'elle affecte leurs déplacements. Nos équipes suivent la situation de près, mais les possibilités d'ajustement demeurent très limitées : nos autobus circulent déjà à pleine capacité à l'heure de pointe et notre service a atteint la limite des optimisations que nous sommes en mesure de faire », précise Marc Rousseau, directeur général par intérim d'exo.

La croissance démographique dans les couronnes transforme les besoins de mobilité. Entre 2016 et 2021, les banlieues de Montréal ont accueilli deux fois plus de résidents que l'agglomération elle-même. Cette réalité exerce une pression sur les services d'exo, qui doit composer avec ce contexte et continuer d'offrir un service répondant aux besoins de la clientèle.

Bilan des premières semaines de la rentrée

Depuis le 2 septembre, plus de 100 000 déplacements quotidiens sont enregistrés sur l'ensemble de nos services de train et d'autobus (du lundi au jeudi), une hausse de 63 % par rapport à la période estivale. Du côté des autobus, le nombre de voyages effectués à pleine capacité a augmenté de 18 % lors de la première semaine de la rentrée, comparativement à la même période en 2024. Du côté des trains, certains départs en période de pointe sont aussi très populaires.

Une combinaison de facteurs peut expliquer ce contexte de forte demande, notamment :

Un nombre d'inscriptions records dans les cégeps, la clientèle étudiante représentant près de 50 % de notre clientèle dans l'ensemble du réseau ;

Par ailleurs, il n'est pas possible d'éliminer les effets de la congestion et des entraves routières, qui représentent 86 % des retards observés depuis le 25 août, constituant ainsi la principale cause des retards pour le service d'autobus.

Dans le transport adapté, on observe depuis le début de l'année une hausse de 10 % par rapport à 2024. Pour ce service, on a dépassé de plus de 20 % le niveau d'achalandage qu'on connaissait avant la pandémie.

Des solutions pour la clientèle

Cette forte demande démontre que les services d'exo sont importants pour les usagers, et leur fidélité est appréciée. Dans le contexte actuel, exo recommande à sa clientèle de :

consulter l'achalandage en temps réel à l'aide de l'application Chrono ;

comparer les trajets proposés dans l'application Chrono ;

et si cela est possible, de partir un peu plus tôt ou plus tard pour éviter les heures de pointe.

À l'heure actuelle, le budget d'exploitation dont exo dispose ne permet pas d'ajouter des autobus ou des voitures de train supplémentaires.

Une population en croissance, des besoins conséquents

Dans un contexte où la croissance démographique est particulièrement soutenue dans les couronnes de Montréal depuis plusieurs années, exo n'a pas la marge budgétaire qui serait nécessaire pour y répondre adéquatement. Depuis plusieurs années déjà, exo met en lumière les besoins de rattrapage dans l'offre de service dans les couronnes. La bonification de l'offre de service de 5 % par année fait d'ailleurs partie des propositions concrètes énoncées dans la plateforme Génération exo.

