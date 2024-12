EXO : UNE ANNÉE DE BONS COUPS ET DE PROJETS MARQUANTS

MONTRÉAL, le 19 déc. 2024 /CNW/ - Exo est fier d'avoir su innover avec des ressources limitées en 2024 et l'arrivée à grands pas de 2025 marque l'occasion de dresser le bilan de nos principaux accomplissements. L'année a été marquée par des réalisations significatives, dont des travaux d'envergure sur nos infrastructures, l'expansion de l'offre de service du transport à la demande et une réduction des dépenses de 14,3 M$.

Le Rapport sur l'audit de performance des sociétés de transport collectif commandé par le gouvernement du Québec, a d'ailleurs démontré la performance de notre modèle d'affaires distinctif et de nos options de mobilité innovantes à travers des résultats tangibles au profit de notre clientèle.

Les 8 projets majeurs livrés en 2024

La réfection majeure de la gare Lucien-L'Allier et le retour des trains, dès le 21 décembre prochain, six mois avant la date initialement prévue.

L'arrivée, à l'avance, de la première de 10 nouvelles locomotives Charger à basses émissions de GES fabriquées par l'entreprise Siemens Mobilité. Elle sera mise en fonction au début de l'année 2025.

à basses émissions de GES fabriquées par l'entreprise Siemens Mobilité. Elle sera mise en fonction au début de l'année 2025. Le début de la mise en service de 44 nouvelles voitures de train à la fine pointe de la technologie ferroviaire et accessibles et ce, sans modification d'horaires pour les usagers.

L'inauguration du nouveau terminus Châteauguay, dont les travaux de réaménagement ont été complétés plus rapidement et à moindre coût que prévu.

Le déploiement du service de transport à la demande à Mont-Saint-Hilaire , Otterburn Park et Boisbriand .

, et . Le développement d'un projet récréotouristique en partenariat avec Tourisme Vaudreuil-Soulanges et Tourisme Montérégie.

La mise en service du modèle Electrip de Letenda, un midibus zéro émission dans le cadre d'un projet pilote dans le secteur Laurentides.

De grands projets qui font du chemin

Exobus : électrifier le transport collectif

En octobre 2024, exo a lancé les travaux d'électrification de son garage situé à Sorel-Tracy, en prévision de l'arrivée des premiers autobus électriques en 2025 et en 2026. Cette initiative s'inscrit dans le programme exobus qui s'échelonnera sur une période de 20 ans.

Faire front face à la pénurie de main-d'œuvre

À l'automne 2022, face à la pénurie de chauffeurs et de mécaniciens touchant les transporteurs, nous avons mobilisé nos partenaires pour mettre sur pied une cellule d'action. Deux ans après sa création, la majorité des recommandations formulées ont été mises en œuvre et ont porté fruits. Notre taux de livraison de service en 2024 se situe à 99,6%. Les annulations ne représentent dorénavant que 10 % des types de perturbations de service tandis que le manque d'effectif est désormais responsable de seulement 4,1 % des perturbations comparativement à 37 % en 2022.

Transport à la demande: en mode expansion

Exo a annoncé la mise en service d'exo à la demande à Mont-Saint-Hilaire et Otterburn Park le 14 août 2024 ainsi qu'à Boisbriand le 9 novembre 2024 et ce, avec le même budget d'exploitation. Ce service de transport à la demande, également offert à Terrebonne, Beloeil et McMasterville, offre des trajets plus directs et plus fréquents pour une meilleure couverture locale, dont la fin de semaine et les jours fériés.

Lancement du projet pilote de paiement sans contact

En décembre, Exo et l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) ont marqué une étape importante avec le déploiement d'un projet pilote de paiement sans contact à bord de certaines lignes d'autobus. Ce projet innovant, réalisé en collaboration avec la Société de transport de Laval (STL), bénéficie de leur expertise technologique et de leur expérience. Les usagers du secteur des Laurentides, notamment à Saint-Jérôme, peuvent désormais tester la commodité du paiement par carte bancaire, une solution pratique et moderne pour simplifier leurs déplacements.

Un réseau repensé: la refonte se poursuit

Les citoyens des secteurs Haut-Saint-Laurent et Sud-Ouest ont participé en grand nombre aux consultations publiques de la première phase du processus de refonte de leur réseau d'autobus. Les besoins et préoccupations partagés permettront de guider nos experts dans l'élaboration d'un réseau repensé.

Avec agilité et persévérance, nous continuerons de proposer des idées novatrices et des initiatives pérennes adaptées aux besoins actuels et futurs de notre clientèle.

À propos

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Information aux médias : Moïse Alex Docteur, Andréanne Gagnon, Conseillère - Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]