Exo tiendra sa prochaine rencontre publique d'information en virtuel le 26 mars

MONTRÉAL, le 9 mars 2026 /CNW/ - Exo convie la communauté et sa clientèle à sa prochaine rencontre publique d'information le jeudi 26 mars dès 18 h 30. Cet événement, entièrement virtuel, sera l'occasion pour exo de revenir sur les faits saillants du dernier trimestre, de présenter les priorités de l'organisation pour les mois à venir et d'échanger sur les dossiers de mobilité durable dans la grande région métropolitaine. Des experts d'exo répondront également aux questions du public.

Informations importantes

Date : 26 mars 2026

: 26 mars 2026 Heure : 18h30

: 18h30 Modalité : En ligne uniquement

Cette rencontre publique est conçue pour encourager l'engagement citoyen et pour favoriser une meilleure compréhension des services offerts par exo. La soirée débutera par des entrevues réunissant divers intervenants, suivies d'une période de questions. Des kiosques d'information virtuels permettront ensuite aux participants d'échanger directement avec les experts d'exo sur l'ensemble de nos services (autobus, train et transport adapté), dans une ambiance conviviale.

Posez vos questions en ligne

Les participants sont invités à poser leurs questions de trois manières différentes :

À l'avance via le site web d'exo avant le 19 mars ;

En ligne, sur le fil de discussion, lors de la rencontre publique;

Aux kiosques virtuels, accessibles suivant la rencontre.

Participation en ligne

Pour suivre la webdiffusion de l'événement le 26 mars, inscrivez-vous ici.

Pour plus d'informations sur la rencontre ou pour soumettre vos questions à l'avance : Séance publique du 26 mars

