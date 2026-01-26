EXO ADOPTE UN BUDGET MARQUÉ PAR UNE RÉDUCTION IMPORTANTE DES DÉPENSES

MONTRÉAL, le 26 janv. 2026 /CNW/ - Alors que le transport collectif dans la région métropolitaine fait face à des défis financiers importants, exo dévoile son budget 2026, qui s'établit à 546,4 M$. Ce budget, en diminution de 0,4 % par rapport à celui de 2025, reflète les orientations du plan d'optimisation des dépenses sur trois ans, annoncé en décembre dernier.

Le budget 2026 présente donc des optimisations de dépenses récurrentes de 18,9 M$, qui s'ajoutent à celles de 17,1 M$ déjà effectuées en 2024 et 2025.

Rappelons qu'exo a déjà annoncé en décembre la réduction ou le report de plusieurs projets et investissements, dont la diminution des avant‑projets, le report de la construction des garages liés à l'électrification, le ralentissement des activités d'électrification, le début d'un processus visant à réduire progressivement le recours à des ressources externes, un plan d'entretien minimal du matériel roulant et la consolidation des investissements technologiques.

Des ajustements organisationnels pour assurer la pérennité financière

Pour maintenir une gestion responsable dans un contexte de contraintes financières accrues, exo doit recentrer ses activités sur la livraison de service. La réduction des dépenses d'exploitation dans l'ensemble des directions entraîne plusieurs changements au sein de l'organisation :

Réduction des charges d'exploitation : 14,8 M$, dans un contexte inflationniste;

: 14,8 M$, dans un contexte inflationniste; Réduction du nombre de ressources externes : de l'ordre de 37 % ;

: de l'ordre de 37 % ; Diminution de l'effectif total : réduction d'environ 11 %, composée de seulement 16 % de postes vacants. Le reste requiert l'abolition de postes actuellement occupés à la suite d'une révision de la structure organisationnelle ;

: réduction d'environ 11 %, composée de seulement 16 % de postes vacants. Le reste requiert l'abolition de postes actuellement occupés à la suite d'une révision de la structure organisationnelle ; Optimisation des actifs technologiques : par la réduction du nombre de licences et d'outils informatiques ;

: par la réduction du nombre de licences et d'outils informatiques ; Ajustements opérationnels : à l'offre du Centre de relations clients et des billetteries. Les détails seront annoncés ultérieurement.

« Ces changements représentent une décision particulièrement difficile, car elle touche des collègues qui ont joué un rôle essentiel dans notre succès, et nous les remercions sincèrement pour leur engagement. Il s'agit d'une semaine particulièrement difficile pour nos équipes. Même si ces ajustements ne reflètent pas notre vision de développement, ils sont nécessaires pour assurer notre viabilité financière. En tant que directeur général, il m'incombe d'agir de manière responsable, même lorsque certains choix s'avèrent être éprouvants, afin de garantir la pérennité financière de l'organisation », mentionne Marc Rousseau, directeur général d'exo.

Un budget responsable malgré les défis financiers

Comme d'autres sociétés de transport, exo doit composer avec des hausses de coûts liées à des facteurs externes. Pour y répondre, exo a choisi d'optimiser certains coûts d'exploitation sans compromettre l'offre de service aux usagers au stade actuel des optimisations.

Notre prévision budgétaire demeure équilibrée grâce à l'utilisation exceptionnelle d'un montant de 17,6 M$ d'excédents de fonctionnement, pour une troisième année consécutive.

« Avec ce budget, nous maintenons l'équilibre financier malgré des contraintes importantes. Notre organisation, dont le modèle est déjà très optimisé, a fait des choix responsables pour assurer la continuité du service et préparer les prochaines années. Toutefois, atteindre la cible de 100 M$ d'économies récurrentes d'ici 2028 ne pourra se faire sans incidence sur l'offre de service. Des discussions sont en cours avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et se poursuivront avec nos partenaires municipaux afin d'évaluer les conditions nécessaires pour offrir des services qui répondent adéquatement aux besoins de la population. D'autres solutions devront être identifiées pour maintenir une adéquation entre les besoins des usagers et notre offre de service ainsi que pour assurer un financement durable du transport collectif », souligne Pierre Fortin, président du conseil d'administration d'exo.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire de 4 000 km2 couvre les 82 municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), ainsi que Saint-Jérôme et Kahnawake. Que ce soit par train, par autobus, par transport adapté ou en taxi collectif, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

